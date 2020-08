BERGAMO, Italie (AP) – L’Atalanta joue «avec la colère dans les yeux et la douleur dans le cœur» et cette émotion pourrait aider à propulser l’équipe de Bergame au-delà des attentes en Ligue des champions.

La petite ville de Bergame a été l’un des épicentres de l’épidémie de coronavirus en Italie. Plus de 6 000 personnes sont mortes du COVID-19 dans la province.

Des images d’un convoi de camions militaires chassant des cercueils hors de la ville parce que le crématorium ne pouvait pas suivre ont été diffusées dans le monde entier.

Depuis même avant le redémarrage, les joueurs de l’Atalanta ont parlé de ramener le sourire sur les visages de leurs supporters et c’est l’une des meilleures équipes depuis la reprise du football.

«Nous étions l’une des villes les plus touchées par le virus … et ils (les joueurs) ont vécu tout cela avec nous», a déclaré Franz Barcella, détenteur d’un abonnement Atalanta et directeur associé d’Edoné – un bar et un espace culturel près du stade de l’équipe.

«Ils bougent vraiment, bougent à cause de ce qu’ils disent, à cause de ce qu’ils font, à cause de leur façon de jouer. Il semble vraiment qu’ils jouent avec la colère dans les yeux et la douleur dans le cœur. Vous ne pouvez qu’être fier d’une équipe comme celle-ci.

Andrea Staccioli / LightRocket / .

L’Atalanta affronte le Paris Saint-Germain mercredi en quarts de finale de la Ligue des champions. Ce match et le reste de la compétition auront lieu à Lisbonne.

Il n’y aura pas de fans là-bas, mais Barcella estime qu’environ 400-500 supporters seront dans l’espace extérieur d’Edoné, regardant le match sur grand écran – avec toutes les mesures de distanciation sociale nécessaires en place.

Atalanta a atteint le huitième de finale avec une victoire totale de 8-4 contre Valence en huitièmes de finale. Le match aller a eu lieu le 19 février à Milan et a été surnommé «Game Zero» en raison de la propagation de la maladie qui a suivi les deux en le nord de l’Italie et en Espagne.

«Regardez, il est difficile de ne pas connaître les gens qui étaient malades à Bergame. Cela dit, dire que c’était à cause de ce match est une insulte », a déclaré Barcella, qui était également malade du virus. «Combien d’autres chances avons-nous de tomber malade? Il y avait des concerts, d’autres matches, des foules dans les transports en commun …

«Un match n’a pas été la cause de la propagation. Qu’il y ait eu des erreurs, c’est évident mais dire qu’Atalanta-Valencia a tout causé me fait rire. Il y avait mille causes, notamment parce qu’en tant que pays, nous n’étions pas préparés. »

Matteo Scarpellini, un magasinier de Bergame, était également à ce match aller à Milan. Il connaît des gens qui sont tombés malades peu de temps après – y compris un membre d’un groupe de fans venus d’Autriche.

Cependant, il préfère se concentrer sur le succès 4-1 d’Atalanta ce jour-là.

« Je me souviens de la fête que ce jour-là était parce que c’était un jour historique pour nous, probablement l’un des meilleurs jours de notre vie, donc cela nous ennuie quand les gens identifient ce match comme le début du virus », a déclaré Scarpellini.

«Nous ne sommes pas stupides, nous savons que cela a également affecté les choses, mais quand nous parlons de ce match ici à Bergame, nous parlons simplement du match, nous ne parlons pas de ce qui s’est passé après.

Atalanta a remporté une deuxième saison consécutive en Ligue des champions en terminant à nouveau troisième de la Serie A, répétant sa plus haute performance de l’année précédente.

Il a également établi un nouveau record du club avec 78 points.

Gagner la Ligue des champions serait également historique, sans parler d’apporter de la joie à une ville et une région qui souffrent depuis des mois.

Lorsqu’on lui a demandé si Atalanta pouvait avancer, Scarpellini a répondu: «L’esprit dit non mais je suis fan, alors je dis oui. Toutes les autres équipes sont plus fortes que nous mais je soutiens mon équipe, je veux gagner, je veux essayer de gagner. (L’attaquant du PSG Kylian) Mbappé coûte plus cher que toute l’équipe de l’Atalanta …

«Mais le football a besoin d’équipes comme celle-ci. Une équipe comme celle-ci qui joue bien, une petite équipe, une histoire à raconter. Peut-être que nous ne gagnerons rien, mais nous nous souviendrons de cette équipe pour toujours.