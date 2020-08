L’Inter avait avancé grâce à la médiation de Javier Zanetti et semblait prêt à mener l’opération De La Vega avec le partenariat de Gênes. Ensuite, rien n’a été fait à ce sujet, également parce que le joueur a été jugé inadapté au formulaire Conte. Après quelques mois, écrit TuttoSport, l’Atalanta de Gasperini nous donne une réflexion.

«L’Atalanta est dans une position privilégiée également grâce à la possibilité d’offrir la vitrine de la Ligue des champions. Les noms sur le cahier, cependant, sont nombreux, le dernier qui a rebondi hier après-midi était celui de Pedro De La Vega (Lanus, attaquant de droite) et d’Amérique du Sud, nombreux sont ceux qui soutiennent qu’il existe des possibilités concrètes de voir le garçon né en 2001 très bientôt en Europe. Le bilan du jeune homme n’est pas clair, les intérêts sont pris en charge par son père et le président de l’équipe argentine, Nicolas Russo, avait franchement admis ces derniers mois que l’intention est de conserver un pourcentage de la future vente de talents déjà dans l’équipe nationale des jeunes de son pays. La signature de De La Vega serait une opération en perspective pour Atalanta, le garçon était déjà entré dans les objectifs de Manchester City et de l’Inter, on a aussi parlé de Parme et de Gênes, et qui sait que l’engagement ne peut avoir lieu par retour de poste en sachant qu’il faudra encore du temps pour pouvoir parier de manière décisive ».