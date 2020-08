DORTMUND, ALLEMAGNE – 18 FÉVRIER: Neymar Jr de Paris pendant l’entraînement avant le tour de 16 match aller de la Ligue des Champions de l’UEFA entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park le 18 février 2020 à Dortmund, en Allemagne. (Photo par Sylvain Lefevre / .)

Lorsque le Paris Saint-Germain a fait le premier homme de 200 millions de livres sterling de Neymar au football en 2017, la grande question était de savoir pourquoi. Pourquoi a-t-il choisi de quitter Barcelone? Pourquoi a-t-il décidé que le PSG était sa meilleure option? Pourquoi les géants français pensaient-ils qu’il valait autant d’argent?

Il y a eu beaucoup de réponses. Il était inévitable que certaines personnes voient dans la décision de Neymar de déménager une motivation financière. Le Brésilien gagnerait plus de 700 000 £ par semaine, et c’est avant de prendre en compte les bonus ou les frais de signature.

Star Man au PSG

Malgré tous les gains financiers, une idée qui ne cessait de surgir était que Neymar voulait échapper à l’ombre de Lionel Messi et réussir par lui-même. Cela avait du sens. Tant que Messi jouait, Neymar aurait toujours été considéré comme le deuxième violon derrière l’Argentin, car il est l’un des plus grands à jouer le jeu. Au PSG, Neymar serait la star, même lorsque Kylian Mbappe a fait le passage dans la capitale française plus tard cet été.

Les choses n’ont pas tout à fait fonctionné de cette façon. Le PSG a remporté le titre de Ligue 1 au galop au cours des trois saisons que Neymar a passées au club, mais ce n’était pas pour cela qu’il était signé. Le PSG était la force dominante du football français avant que Neymar ne rejoigne le club, et ils continueront de l’être chaque fois qu’il choisira de partir. Le football national français n’est pas fort et il n’y a eu aucun signe de défi au titre au cours des trois dernières saisons. Cette année, le titre de Ligue 1 a été décidé sur la base de points par match. Le PSG a gagné 2,52 points par match, Marseille en deuxième position n’a remporté que 2 points par match. C’était à peine un concours.

Individuellement, les chiffres de Neymar sont superbes. Il a marqué 47 buts en seulement 52 matchs de Ligue 1, avec un bilan global de 70 buts en 82 matchs. Il ne fait aucun doute qu’il est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais on a toujours l’impression qu’il manque quelque chose.

La gloire de la Ligue des champions échappe à Neymar au PSG

Neymar a été acheté pour amener le PSG au niveau supérieur, ce qui signifie gagner la Ligue des champions. Ils ont été éliminés en huitièmes de finale au cours de chacune des deux dernières saisons, d’abord par le Real Madrid, puis par Manchester United la saison dernière. Neymar n’était pas disponible pour ce match nul avec United et a regardé depuis la ligne de touche alors que son équipe abandonnait une avance de deux buts de manière dramatique. Sa colère s’est manifestée lorsqu’il s’est rendu sur Instagram pour critiquer l’arbitre, pour lequel l’UEFA l’a interdit pendant trois matchs.

Les signes sont que cette année pourrait être différente. Le joueur de 28 ans a réalisé une belle performance lors du match retour des huitièmes de finale avec le Borussia Dortmund, marquant l’ouverture du PSG alors qu’ils passaient d’un but à la progression.

Le match nul des quarts de finale avec Atalanta sera un test totalement différent. Le PSG sera sans Mbappe et Marco Verratti blessés, ainsi que Angel di Maria suspendu, tandis qu’Edinson Cavani est parti après la conclusion de son contrat. Ce ne sera qu’une cravate à une jambe, donc la pression est entièrement sur Neymar. Il n’y aura aucune chance pour Mbappe et di Maria de les renflouer une deuxième fois si tout va mal.

Mais c’est ce qu’il voulait. La chance de prendre un jeu par la peau du cou et de le gagner presque tout seul. C’est la plus grande scène et c’est l’opportunité qu’il cherchait. S’il peut mener le PSG tout au long de cette année, les gens pourraient cesser de remettre en question ses motivations pour s’installer à Paris en premier lieu.

Bien sûr, Atalanta est un adversaire dangereux. Ils ont marqué 98 buts en Serie A la saison dernière et ont envoyé Valence 8-4 au total en huitièmes de finale. Mais ils sont novices en ce qui concerne cette étape d’une campagne de Ligue des champions. Cela pourrait aller de deux manières: ils pourraient prospérer ou les nerfs pourraient les atteindre.

Mais leur saison ne sera pas jugée sur ce qui se passera à Lisbonne au cours des prochaines semaines. La saison du PSG sera. Gagner un triplé national est une belle réussite, mais c’est la quatrième fois qu’ils le font depuis la saison 2014/15. Leur objectif principal est le titre en Ligue des champions, ce qu’ils n’ont jamais fait auparavant. Le nouveau mini-tournoi à une étape au Portugal a l’impression d’avoir un peu ouvert la compétition, et cela pourrait bien convenir au PSG.

Cela pourrait être le moment difficile pour Neymar en maillot du PSG – c’est vraiment à lui d’en profiter au maximum.

