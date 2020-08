tmw

Atalanta est toujours à la recherche d’un adjoint ilicique. L’absence persistante du footballeur slovène pourrait conduire les Nerazzurri à se concentrer sur un profil très élevé, jusqu’à il y a quelques mois en dehors des paramètres tant pour la dépense de la carte que pour le salaire.

Donc, fondamentalement, il y a trois noms qui sont susceptibles d’attirer l’attention d’ici aux prochaines semaines. L’un est Florian Thauvin, aile de l’Olympique de Marseille qui était évalué à 70 millions d’euros il y a un an. La blessure qui l’a bloqué tout au long de la saison a fait baisser la demande, également parce que dans un an il sera libéré. Ainsi, un chiffre entre 15 et 20 millions pourrait donner de la fumée blanche.

Puis il y a Memphis Depay, capitaine lyonnais, très médiatisé et que l’OL pourrait abandonner faute de qualification en Ligue Europa. Ici, l’évaluation est au moins double, mais les excellentes saisons du Néerlandais pourraient le ramener à des niveaux très élevés après les années alternatives à Manchester United. Un autre avantage est que j’ai 24 ans, avec une très longue carrière à venir et la possibilité de réaliser des gains en capital.

Enfin, Taison, joueur du Shakhtar Donetsk, vu à San Siro contre Atalanta en pleine splendeur, mais aussi positif à Kharkiv malgré ne pas se qualifier pour la victoire des Nerazzurri. Ici, vous devez vaincre la résistance du Shakhtar qui ne voudrait pas laisser le meilleur.

Pour les trois, il y a le problème de l’engagement: Thauvin en prend 4 millions, Depay demandera beaucoup, Taison perçoit 3. Venus de l’étranger, ils auraient un impact mineur sur les caisses des Nerazzurri. Bref, l’évaluation d’un post Ilicic doit aussi se faire sur des profils déjà matures, et pas seulement sur des joueurs en devenir. Pour comprendre qui se concentrera sur le club Nerazzurri, maître du scoutisme ces dernières saisons.

