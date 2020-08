ATLANTA (AP) – La star d’Atlanta United, Josef Martinez, a terminé pour l’année.

L’équipe de la MLS a placé Martinez sur la liste des blessures de fin de saison en raison d’un ligament du genou déchiré lors du premier match de championnat d’Atlanta le 29 février.

Il y avait des espoirs que Martinez pourrait être en mesure de revenir tard dans la saison, en particulier avec le calendrier MLS repoussé en raison de la pandémie de coronavirus

Mais la décision annoncée vendredi signifie que Martinez ne peut participer à aucun match de championnat ou à d’autres compétitions, telles que la Ligue des champions de la Concacaf, pour le reste de la saison MLS.

United a gagné une place supplémentaire dans l’alignement qui a été utilisée pour recruter l’attaquant Erick «Cubo» Torres, qui a passé les deux dernières saisons en Liga MX au Mexique.

«La cure de désintoxication de Josef progresse bien et va se dérouler comme prévu», a déclaré Carlos Bocanegra, directeur technique d’Atlanta United. «Cependant, il était important pour nous de faire ce mouvement car cela nous donne un soulagement et une flexibilité pour le reste de la saison 2020. Nous regretterons ses capacités et son leadership sur le terrain cette saison, mais nous avons hâte de le revoir au début de la pré-saison l’année prochaine.

Atlanta cherchait à renforcer sa formation après une performance lamentable au tournoi MLS Is Back. L’équipe a perdu les trois matchs et n’a pas réussi à marquer de but, entraînant le départ de l’entraîneur Frank de Boer.

Torres n’était pas signé après avoir joué pour la dernière fois au Club Tijuana, où il a marqué sept buts en 37 apparitions dans toutes les compétitions. Le joueur de 27 ans a fait des apparitions avec l’équipe nationale mexicaine et a joué des parties de cinq saisons en MLS de 2013 à 2017. Le joueur de 27 ans a marqué 36 buts en 93 matches de saison régulière.

« Cubo est un attaquant naturel qui marquera des buts qui renforcera notre ligne de front », a déclaré Bocanegra. «Il a toujours montré ses capacités de finition en MLS, Liga MX et sur la scène internationale, et nous nous attendons à ce qu’il contribue immédiatement à la seconde moitié de notre saison.»

Martinez, 27 ans, est l’une des plus grandes stars de la MLS et le visage de la franchise d’Atlanta depuis son entrée dans la ligue il y a trois ans. Il a marqué un record de 31 buts en 2018, remportant le prix de MVP de la ligue et aidant United à remporter la Coupe MLS à sa deuxième saison seulement.

Martinez a marqué 27 buts la saison dernière, mais il a été blessé lors du tout premier match de championnat à Nashville. Il a subi une intervention chirurgicale le 18 mars pour réparer un ligament croisé antérieur déchiré au genou droit.