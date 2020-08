FLORENCE. Le 10 septembre au Salone d’Onore de CONI à Rome il y aura le tirage au sort des calendriers Lega Pro, en attendant les prochaines dates encerclées en rouge par les clubs de Serie C sont le 27 août, date limite pour les demandes de remplacement et de réadmission. et 3 septembre, date limite pour le repêchage.

HISTOIRES DE SPORT

Cependant, l’urgence sanitaire ne laisse pas le pays tranquille, l’augmentation des infections à Covid-19 maintient le monde du sport et pas seulement en haleine, en attendant arrivent les belles paroles et l’expérience d’un footballeur qui, à partir d’amateurs , a atteint le toit du monde: Moreno Torricelli. Son histoire est tellement belle et incroyable qu’on ne se lasse pas de la relire ou de la réécrire, comme lui de la raconter même si beaucoup de temps s’est écoulé: mais combien se passent de Caratese en Serie D à Juventus gagner une Ligue des champions avec? Et quitter son emploi dans l’usine de meubles de Carate Brianza pour signer son premier contrat professionnel à 22 ans avec la Juve? La carrière de l’arrière latéral né en 1970, qui préférait jouer à droite mais convenait à tous les rôles en défense, est une sorte d’histoire de fin heureuse à raconter aux enfants qui rêvent de devenir footballeur.

CROIRE AUX RÊVES

Il a fait de l’humilité et a sacrifié les fondations qu’il n’a jamais oubliées et qui l’ont mené loin: «Il est important de croire en ses rêves et d’y travailler. Il faut aussi un peu de chance pour être prêt au bon endroit au bon moment mais pour ce faire, il faut aussi s’entraîner quotidiennement et s’améliorer ».

PLUS DE SECONDES ÉQUIPES ET FORMATION

Il souligne l’importance de la formation, une tâche essentielle et principale de la Lega Pro: «La Serie C est une école de base, le meilleur contexte pour apprendre: non seulement pour les joueurs mais aussi pour les managers, arbitres et entraîneurs. J’en suis constamment conscient, car je suis en contact avec certains de mes anciens camarades de Caratese qui travaillent maintenant à Renate. Le travail de formation doit être suivi, renforcé. Je pense qu’il devrait y avoir plus de secondes équipes, c’est un travail de synergie avec les clubs les plus connus. Les moins de 23 ans peuvent dynamiser tout le mouvement, donner de l’élan, créer de l’intérêt et attirer plus de spectateurs dans le stade. De cette façon, tout le monde en profite. J’ai aussi joué en Espagne et là-bas, les équipes secondes sont une réalité qui contribue à la croissance depuis longtemps ».

LA BEAUTÉ DE C

La Lega Pro est un championnat qu’il apprécie beaucoup, tout comme il apprécie le nouveau ballon et l’idée de relancer qui passe par le signal du football qui continue: «Il y a beaucoup de places prestigieuses. Cela aussi peut aider le jeune joueur à s’entraîner et à acquérir de l’expérience. Quel plaisir de se retrouver à jouer dans certains stades, par exemple, les connaître pour la première fois. Dans un pays comme le nôtre où l’on mange du pain et du football, le message positif d’un sport qui reprend et revient à la normale est important, dans la mesure du possible, qui tente de redémarrer. Alors forcez le connecteur qui relie le pays et force le football ».

ENTRE COVID ET JEUNES

À propos de Covid-19 et du blocus, il dit: «Chaque moment particulier de la vie nous quitte et nous apprend quelque chose. J’ai profité de la famille et essayé de mettre de côté le stress pour vivre en paix, sans hâte. – cette hâte que l’on juge aujourd’hui excessive dans les secteurs jeunesse – Par rapport à mon époque je trouve qu’il n’y a plus de patience pour faire mûrir un garçon, à la fois en tant que joueur et en tant qu’homme. Désormais, vous voulez des résultats immédiatement et les jeunes n’ont pas le temps d’apprendre. C’est un aspect fondamental. Tout comme le sentiment d’appartenance au groupe. Parce que cela aide à se libérer de l’égoïsme et à se sacrifier davantage pour les autres. Savoir être en équipe, c’est aussi ça mais surtout ça aide dans la vie ».

LES DÉBUTS

Il se souvient très bien de ses débuts: «En grandissant, il est essentiel d’être suivi et de trouver la personne qui puisse vous conseiller. À 17 ans, je jouais dans la promotion. L’équipe nationale amateur m’a appelé mais le président du club ne voulait pas que je réponde à l’appel car il craignait que je me blesse. Giuliano Agazzi, le directeur sportif, m’a accompagné malgré l’opinion contraire du président. C’était une occasion importante pour moi. Trapattoni? Je lui serai éternellement reconnaissant. Il a cru en moi et m’a lancé, même si la Juventus comptait déjà de nombreux joueurs forts. Pourtant, il m’a offert cette opportunité et m’a fait grandir ».

Ph Moreno Torricelli, Lega Pro