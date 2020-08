L’entraîneur du Turin, Moreno Longo il s’est entretenu avec les microphones de Turin Channel pour commenter le match nul contre Bologne lors du dernier match de championnat, faisant également le point sur son expérience.

ÉQUILIBRE POSITIF – «Mon bilan est très positif. La situation n’était pas compliquée mais très compliquée. Peut-être qu’il y a ceux qui n’ont pas réalisé le danger que nous courons. De l’intérieur, nous avons perçu une grande préoccupation pour atteindre un objectif qui n’était certainement pas acquis. Je ne peux manquer de souligner ce résultat qui est le salut obtenu, un résultat qui permet à ce club de pouvoir reprogrammer l’avenir de la Serie A « .

L’EUROPE  – « Sûrement quand je suis arrivé ici, l’Europe était dans ma tête et tout le staff. Ensuite, nous avons pris note de la situation et de ce qu’il fallait faire, nous avons pris note du fait que l’objectif ne pouvait être que le Le salut. Cela peut être réalisé en marquant des points de manière sale, avec pragmatisme et méchanceté, en remportant des matchs directs, en réussissant bien avec des balles inactives. L’équipe n’était certainement pas abondante, nous avons donc spécifiquement choisi d’abandonner des joueurs importants dans un match de cartel pour influencer les forces. et se concentrer sur les jeux que nous ne pouvions pas manquer de gagner. «

Puis au ciel a confirmé l’adieu: « C’était mon dernier match avec Torino, c’est pourquoi je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé avec moi et qui m’ont donné la chance de m’entraîner ici. »