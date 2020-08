Paris Saint Germain-Bayern Munich, final de Ligue des champions prévu ce soir à Lisbonne, ce n’est pas seulement le dernier match officiel de la saison 2019-20, marquée par la pandémie de Covid-19. Le match entre le club champion de France et le club champion d’Allemagne c’est aussi le dernier match de la décennie qui s’est ouvert avec la saison 2010-11. Pour le football italien, ce fut une décennie désastreuse: à l’exception des années 50, la dernière décennie a été la seule sans équipe italienne à avoir remporté une coupe d’Europe. Et c’était aussi la décennie au cours de laquelle l’équipe nationale n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, pour la deuxième fois de son histoire (la première, en 1958). Le seul succès international de cette période fut le Coupe du monde des clubs remportée par l’Inter en décembre 2010, Saison 2010-11, la première de cette décennie. En attendant La Serie A a été vaincue pour les valeurs techniques et économiques du Premier, de la Liga et de la Bundesliga, et même de la Ligue 1 sape désormais la valeur de la première ligue italienne.

QUAND NOUS ÉTAIT ROI – Après des décennies glorieuses, avec deux Coupes du monde gagnées après la guerre (1982 et 2006) et une série d’équipes qui ont marqué l’histoire du football, nous nous sommes arrêtés pour regarder les autres. LES Milan par Rocco, Sacchi, Capello et Ancelotti, leInter de Herrera et celle de Mourinho, le Juventus par Trapattoni et Lippi, puis le Parme, Latium, Naples, Sampdoria, Fiorentina, Rome, Bologne, Pérouse et Udinese. De la Coupe d’Europe / Ligue des champions à l’Intertoto, nos clubs ont dicté la loi en Europe, des années 60 à 2010, avec le pic atteint dans les années 80-90 et 2000, lorsque le La Serie A était la ligue la plus belle et la plus riche du monde.

ET MAINTENANT? – De la décennie 2010-11 à 2019-20, nous avons perdu deux finales de la Ligue des champions et une finale de la Ligue Europa. Et ce n’est certainement pas un démérite pour la Juventus Joyeux et pour l’Inter par Avec toi les ayant perdus, compte tenu de la situation générale du football italien, face aux deux équipes les plus fortes de la dernière décennie (les Barcelone par Messi et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo) et contre le Séville roi de la Ligue Europa. Plutôt, dans le cadre général de la crise technique, institutionnelle et économique de notre football, c’était déjà un succès de pouvoir jouer les derniers, pour bianconeri et nerazzurri. Alors essayons de recommencer, en pensant peut-être à l’exemple positif de la façon dont le football est joué parAtalanta, en espérant que d’ici 2030, nous pourrons revenir célébrer quelques victoires internationales, tant pour les clubs que pour l’équipe nationale.