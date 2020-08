Crédit: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Les Rayons de Necaxa ils ont gagné par marqueur de 2-1 à Santos Laguna, en jeu correspondant au septième jour du tournoi Guard1anes 2020. Le chilien Claudio Baeza et Unai Bilbao a marqué pour l’équipe locale, tandis que Mateus Doria il l’a fait pour les lagunes.

L’équipe rojiblanco avait le contrôle du ballon, mais ne pouvait pas refléter sa supériorité sur le tableau de bord. Cependant, à la minute 34 ′, le Chilien Diego Valdes envoyé un centre au cœur de la grande région et du Brésil Mateus Doria Il a remporté la position au défenseur de La Laguna et avec une tête précise au deuxième poteau a mis le 1-0 lors de la réunion.

Dans la partie complémentaire, l’équipe locale a avancé les lignes à la recherche de l’égalité. A la minute 60 ′ l’Argentin Lucas passerini a abaissé le ballon et l’a donné au milieu de terrain Claudio Baeza, qui a pris un tir bas pour battre le gardien de but Carlos Acevedo.

La table dirigée par Alfonso Sosa Il a profité de la propreté mentale et de la secousse et a retourné le tableau de bord. Dans le 65 ‘ David Cabrera a envoyé un centre avec tout l’avantage et son partenaire Unai Bilbao il a pris ses distances avec le Brésilien Mateus Doria et avec un autre en-tête il a donné la victoire au Rayon.

Avec ce résultat, Rayons de Necaxa atteint huit points dans le tournoi alors que Les saints il restait avec cinq unités. Pour le lendemain, le groupe dirigé par Alfonso Sosa visitera le Stade aztèque faire face à Croix Bleue et les laguneros se feront face Coqs blancs de Querétaro.