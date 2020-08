Source: Twitter @Xolos

Les Xolos de Tijuana ils se sont prosternés au minimum Bande de Puebla dans le Stade chaud, par jeu correspondant au journée 6 du tournoi Guard1anes 2020. L’attaquant équatorien Angle de Bryan il a marqué le seul tango du match, tandis que les visiteurs se sont retrouvés avec neuf joueurs.

L’équipe frontalière a dominé le ballon dès le début du match et a réalisé les jeux les plus clairs, mais il a fallu un certain temps pour être présent sur le tableau d’affichage. À la minute 3. 4‘, L’attaquant mexicain Edgar Lopez tiré au but mais le gardien de Puebla a rebondi et Angle de Bryan solamante a poussé le ballon pour lui 1-0.

Dans le 38 ‘, le défenseur Verre Nestor il a trouvé le ballon près du point de penalty et a pris un tir puissant, mais le ballon passé a dévié du but de Jonathan Orozco. A la mi-temps, le stratège Juan Reynoso fait des ajustements dans son approche pour chercher la cravate.

Déjà en 61 ′, le Colombien Omar Fernandez Il a profité du rebond du ballon pour effectuer un tir puissant, mais le gardien de but de l’équipe frontalière a dévié le ballon sur un corner. La Bande Il a essayé mais n’avait plus de véritable jeu de danger.

Avec ce résultat, Xolos de Tijuana atteint sept points et lié en unités à l’ensemble de PueblaIls ont également laissé la dernière place du tableau général. Pour le lendemain, le Bande vous recevrez dans le Stade Cuauhtémoc au Toluca le vendredi 28 août et la case frontière contre le Pumas de la UNAM dans le Université olympique.