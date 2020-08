Le Bayern Munich a battu le Paris Saint Germain 1-0 à Lisbonne et est devenu champion de la Ligue des champions pour la sixième fois de son histoire. Kingsley Coman a inscrit le seul but du match en seconde période avec une tête redoutable.

Une fois le jeu terminé, du compte officiel de Barcelone, ils ont décidé de féliciter le club allemand, malgré le fait qu’en quarts de finale, le Bayern les a éliminés de la compétition pour un 8-2 qui restera à jamais dans la mémoire de tous.

« Félicitations au Bayern pour le titre en Ligue des champions », ont-ils écrit sur le Twitter officiel du club catalan. Cela ne s’est pas bien passé avec les supporters de Barcelone, qui se sont plaints au club de ne pas avoir à les féliciter.

« Ils se moquent de nous publiquement et nous les félicitons. Eh bien, « a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre était plus direct: »Barcelone montre que nous sommes stupides et félicite l’équipe qui s’est humiliée et s’est moquée de nous« De plus, beaucoup ont demandé le départ du président Josep Bartomeu.

D’autre part, les fans ont également rappelé que Barcelone devra payer 5 millions d’euros à Liverpool pour la consécration de Philippe Coutinho en Ligue des champions. Le club anglais va exiger qu’ils paient ce montant, que il avait remarqué quand le Brésilien est allé à Barcelone.