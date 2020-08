Bref, c’était très excitant. Ensuite, c’est devenu embarrassant. Chaque année, comme c’est devenu pour Barcelone, c’est le même problème. Chaque année, dès qu’elle rencontre une bonne équipe en Ligue des champions, elle capitule. C’est arrivé en 2017 contre le Paris Saint-German puis, après un retour ahurissant, la Juventus. C’est arrivé en 2018 contre les Roms. C’est arrivé en 2019 contre Liverpool. Et c’est arrivé cette année, pire que jamais, contre le Bayern Munich.

Avec le ballon, dans les zones avant, Barcelone reste dangereux. Sans cela, c’est un désastre. Le milieu de terrain vieillissant, même renforcé par l’ajout d’Arturo Vidal ou d’Antoine Griezmann, ne peut faire face à personne qui y court, et la défense est souvent laissée à découvert. C’est un problème de personnel, un problème de leadership et, le plus insoluble de tous, un problème de Lionel Messi. Il reste un joueur brillant. Il est souvent le seul espoir de Barcelone. Mais il ne peut pas appuyer comme il le faisait il y a dix ans, et avec Luis Suarez également essentiellement une présence statique, qui impose un fardeau impossible à un milieu de terrain qui devrait toujours jouer à l’ancienne.

Quique Setien perdra presque certainement son emploi à la suite de la défaite 8-2 de vendredi face au Bayern en quarts de finale de la Ligue des champions. Il a regardé désespérément hors de sa profondeur depuis qu’il a remplacé Ernesto Valverde, mais le soupçon est que la plupart des managers le feraient, en particulier s’ils étaient si manifestement un troisième choix (au mieux). L’identité du manager est un problème, mais cela n’a rien à voir avec le plus gros problème. C’est un club qui a désespérément besoin d’une réinitialisation majeure. Gerard Pique l’a ouvertement admis dans ses commentaires sincères et émotionnels d’après-match. On parlera d’une philosophie devenue obsolète, et il se peut qu’elle doive évoluer, mais au moins un problème aussi grave est une politique de transfert incroyablement gaspilleuse qui signifie que les principaux acteurs sont toujours les anciens.

Rafael Marchante / Piscine / . / .

Du recrutement désespéré, il ne pouvait y avoir de plus grand symbole que Philippe Coutinho, une signature de 190 millions de dollars pour Barcelone, sortant du banc pour le Bayern – à qui il a été prêté pour alléger la dépense salariale de Barcelone – uniquement pour aider sur un but et marquer les deux derniers. .

Mais le Bayern, brillant tant qu’il avançait, était loin d’être sûr à l’arrière. Il a joué une ligne extraordinairement haute, comme en hommage à la ligne haute que Pep Guardiola avait joué contre Barcelone lors de la demi-finale aller de 2015 au cours de laquelle le Bayern a été battu 3-0. À plusieurs reprises au début, Barcelone s’est retrouvé derrière les quatre arrières et, bien qu’il ait perdu 4-1 après 31 minutes, il aurait facilement pu être 3-1 après 15.

L’ouverture, marqué après quatre minutes, était un mélange de faillibilité de Barcelone et d’éclat du Bayern. Ivan Perisic a trouvé un espace déconcertant derrière la défense de Barcelone et a traversé le haut de la surface pour Thomas Muller, qui l’a renversé pour Robert Lewandowski, a pris la passe de retour et a menotté le ballon dans le coin inférieur. C’était le 18e but pour lequel l’attaquant polonais avait une implication directe en Ligue des champions cette saison.

Ce qui a suivi était absurde, la réduction à l’absurde de la décadence des superclubs. Qu’est-ce que vous ne pouviez pas vous empêcher de vous demander si quelqu’un, quelque part, réinventait la défense? Les deux équipes semblaient vulnérables, mais le Bayern était plus fort et plus rapide. Il y a eu 17 tirs en première période, dont seulement trois pour Barcelone. Parmi les tirs du Bayern, 13 sont survenus en 26 minutes qui, de la manière dont ils opposaient une défense malheureuse et bourrée de punch à une attaque effrénée, rappelaient la victoire 7-1 de l’Allemagne contre le Brésil en demi-finale de la Coupe du monde en 2014.

L’égalisation précoce de Barcelone était bizarre, David Alaba battant son propre gardien pour un but contre son camp à la septième minute, mais ce n’était que la première des trois grandes chances que Barcelone avait dans les 10 premières minutes. Sur le dernier d’entre eux, Sergio Busquets n’a pas réussi à toucher un centre de Lionel Messi, et le ballon a dérivé pour toucher le poteau. C’est une fragilité qui encouragera celui qui remportera le quart de finale de samedi entre Manchester City et Lyon.

Mais l’élan a basculé rapidement. Perisic l’a fait 2-1 avec un lecteur net. Serge Gnabry a obtenu le troisième après un coup brillant sur le dessus de Leon Goretzka. Muller a traversé le poteau le plus proche pour obtenir les 31 dernières minutes.

Rafael Marchante / Piscine / .

Cela aurait vraiment dû être terminé, mais Suarez déchiré par Jerome Boateng – ce n’est pas la première fois qu’il a été mis à mal par un attaquant de Barcelone – pour réduire le déficit à deux. Mais la défense de Barcelone n’est pas assez bonne pour fournir la plate-forme pour un retour. Alphonso Davies a battu Nelson Semedo avec un moment d’habileté fascinante et a ensuite été étrangement autorisé à avancer dans la surface sans être mis au défi de traverser pour Joshua Kimmich pour porter le score à 5-2. Coutinho a croisé Lewandowski pour en faire six, puis a marqué lui-même les septième et huitième.

Mais à ce moment-là, les chiffres importaient à peine. Pour mémoire, c’était la première fois que Barcelone en concédait huit en un match depuis sa défaite 8-0 contre Séville lors de la Copa del Rey de 1946. Mais c’était plus que des disques. Ce fut une humiliation épique, une humiliation qui arrive depuis trois ou quatre ans maintenant – et qui provoquera sûrement une refonte complète et attendue depuis longtemps.