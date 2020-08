Barcelone rencontre le Bayern Munich vendredi en quart de finale de la Ligue des champions au Portugal avec deux des clubs poids lourds d’Europe et deux des stars les plus talentueuses de la planète.

Les deux équipes font partie des clubs les plus titrés de l’histoire de l’UEFA Champions League et de la Coupe d’Europe, chacun ayant remporté cinq titres. Barcelone a remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2014-15, tandis que le Bayern Munich est à la recherche de son premier titre continental depuis 2012-13.

Barcelone a atteint ce stade après avoir enregistré 14 points dans le groupe F, quatre devant le finaliste Borussia Dortmund. Ils ont fait match nul 1 à 1 à Naples lors du match aller de leur huitième de finale, avant de se qualifier pour les quarts de finale avec une victoire de 3-1 au Camp Nou le week-end dernier. Barcelone entre en quarts de finale après avoir perdu seulement deux de ses 31 derniers matchs de la Ligue des champions, mais il reste des questions concernant la composition du club, malgré la présence de Lionel Messi, qui a fait pencher la balance en faveur de Barcelone contre Naples.

Le Bayern Munich entre dans le match au milieu d’une série dominante de matchs nationaux et de la Ligue des champions. Le Bayern a été la seule équipe à accumuler le maximum de points lors de la phase de groupes de la saison et a terminé avec 24 buts, un de moins que le record du PSG 2017-18. Il a dominé Chelsea en huitièmes de finale, progressant 7-1 au total, et après avoir remporté les titres de Bundesliga et de DFB Pokal, il poursuit un triplé, ce qui a été réalisé pour la dernière fois en 2013 sous la direction de Jupp Heynckes.

L’équipe chargée du Bayern Munich est dirigée par Robert Lewandowski, qui a marqué lors de ses sept apparitions en Ligue des champions en 2019-20 et est le meilleur buteur de la compétition avec 13 buts. Lewandowski a 66 buts en carrière sur la scène de la Ligue des champions, bien pour le quatrième plus grand nombre de tous les temps. Il devance le grand Raul du Real Madrid par cinq pour la troisième place, avec Cristiano Ronaldo (130) et Messi (115) au loin.