BARI. Le rêve de la Serie B s’est estompé au dernier moment, face à une Reggiana qui a littéralement jeté son cœur par-dessus l’obstacle devant un cuirassé comme le rouge et blanc, le SSC Bari il est prêt à repartir avec un désir renouvelé de conquérir les catégories qu’un carré comme celui des Pouilles mérite sans aucun doute.

LE RECONFIRMÉ

À cet égard, également à la lumière de la arrêter par l’attaquant Simone Simeri, la diesse Scala travaille à renforcer le département avancé avec d’autres éléments capables de rendre encore plus compétitive une équipe qui la saison prochaine se retrouvera face à un groupe C de Serie C encore plus compétitif que celui où lors du dernier championnat a triomphé le Reggina. Antenucci, Simeri et D’Ursi sont donc très connus, quatre noms de grande valeur apparaissent, capables d’augmenter encore la valeur du département avancé des ailes ailées.

COURSE SUR LES VOIES EXTERNES

Sur les voies extérieures deux noms chaleureux: Nikola Ninkovic est Francesco Bombagi. Le premier, l’ailier serbe né en 94, vient de rentrer d’une saison en B avec le maillot d’Ascoli résolument sur le dessus, 9 buts et 9 passes pour l’extérieur cultivé dans le Partizan Belgrade. Dans son cursus expérience entre la Serie A et B avec les maillots de Chievo, Empoli, Gênes et Ascoli. Les coqs poussent fort pour l’obtenir, mais le garçon a encore un an de contrat avec les Picenes et la négociation n’est pas si simple. Deuxièmement, le nom de Ciccio Bombagi, meneur de jeu né en 1989 qui peut couvrir plusieurs rôles, en fait utilisable à la fois du milieu de terrain et du milieu de terrain, dans le passé s’est également bien comporté à droite dans une position plus avancée. Au cours de sa carrière, près de 300 apparitions entre les Serie B et C entre les rangs de Pise, Reggina, Piacenza, Grosseto, Juve Stabia, Catane, Fondi, Ternana, Pordenone et Teramo. Il a encore un an de contrat avec les Aprutini, lors de la dernière saison 9 buts et plusieurs passes décisives en maillot rouge et blanc dans le groupe C de la Serie C.

NOUVEAU CONSEIL, RÊVES

Astuce de chapitre. Deux noms qui font rêver les fans: Massimo Coda est Giampaolo Pazzini. Le premier est une classe de 1988 avec plus de 400 apparitions chez les professionnels assaisonnés avec 130 buts, au cours des trois dernières saisons dans les rangs de Benevento 34 sceaux entre Serie A et B, auparavant deux excellentes saisons dans le championnat des cadets avec le maillot Salernitana ( 17 et 16 buts marqués). Le deuxième est une classe 84 avec près de 400 apparitions en Serie A épicées avec 115 buts, au cours de sa carrière, il a défendu les couleurs de l’Atalanta, de la Fiorentina, de la Sampdoria, de l’Inter, de Milan, de Hellas Verona et de Levante. Actuellement les deux grévistes sont libres, les coqs travaillent donc à déchirer le oui en proposant respectivement un triennal et un biennal.