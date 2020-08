C’est enfin là. C’est un jour de jeu, ou « Spieltag » auf Deutsch. Notre FC Bayern affronte le géant français Paris Saint-Germain lors de la finale de l’UEFA Champions League 2020 à l’Estádio da Luz à Lisbonne, au Portugal, en raison de la pandémie COVID-19. Chez BFW, nous avons décidé de tenter de déterminer comment nous pensons que le match se déroulera compte tenu des forces d’élite des deux équipes.

Josh Tobolt

FC Bayern München 4, Paris Saint-Germain 2

Maintenant regarde, je comprends. Le PSG est une équipe d’élite. Ils ont sans doute 2 des 10 meilleurs joueurs du monde à Neymar et Kylian Mbappé. Lancez Ángel Di María et c’est un trident mortel. Mais après cela, des points d’interrogation apparaissent. Veratti est-il assez sain pour jouer de manière significative? Qu’en est-il de leur gardien d’élite blessé Keylor Navas? Il y a beaucoup de questions, mais je suis simplement partial et j’ai confiance en Hansi Flick. Alors que le Bayern et sa haute presse ont abandonné des opportunités – et ne vous méprenez pas, le PSG marquera -, le Bayern est implacable et je pense qu’après un premier 15′-20 ‘mouvementé, le Bayern va s’installer et dicter complètement le match. Leur haute presse et leur ligne agressive qui ont été le principal sujet de discussion se révèlent moins pénibles que les gens ne le pensent. Les 400 millions de dollars et plus de signatures du PSG ne les amènent pas à la terre promise. Je pense que nous serons plus nets que contre Lyon. Passons au titre numéro 6.

Tom Adams

FC Bayern München 3, Paris Saint-Germain 1

Je sens vraiment que ça va finir 3-1 Bayern. FAITES CONFIANCE EN FLICK! Je pense que Paris va tordre un but à un moment donné en nous rattrapant au rythme de Mbappé, Neymar et Di María, mais j’ai l’impression que nous avons appris notre leçon avec des lignes hautes contre Lyon. Cela a fonctionné contre le Barça, mais avait ses risques, ce qui a montré contre Lyon. Je ne peux tout simplement pas nous voir ne pas marquer. Notre attaque est tellement synchronisée et affamée devant le but. Je pense aussi que notre pivot de milieu de terrain de Goretzka / Thiago et / ou Kimmich est plus fort que Herrera / Gueye / Paredes ou Verratti / Draxler. Nous marquerons … et plus de 1. J’appelle un score final de 3-1 et un gros # 6 pour nous!

Evan J. Vanderpool

FC Bayern München 4, Paris Saint-Germain 1

Le train de marchandises du Bayern avance. Le PSG est un adversaire dangereux mais cette équipe a affronté la qualité et tous ont flétri sous la pression de l’attaque de Flick. La solidarité et le professionnalisme de cette équipe ont été incroyables. La qualité partout, superbe. Le maillage de toutes les facettes, sans couture.

Je m’attends à ce que la défense soit sous la contrainte des contre-attaques du PSG, mais la défense se pliera et ne se cassera pas. La vitesse et la communication entre Alaba et Davies feront la différence. Neuer sera une force. Lewandowski marquera des buts. Et les buts gagnent des matchs.

Fergus Tong

FC Bayern München 4, Paris Saint-Germain 2

Je pense que les deux équipes marqueront relativement tôt et marqueront plusieurs buts. Cela est dû au fait que les deux équipes jouent des systèmes très offensifs et créent toujours de nombreuses occasions. Les 20 premières minutes environ, c’est là que le PSG sera le plus dangereux, car la ligne haute du Bayern s’adapte au jeu, et il est crucial que le Bayern ne descende pas de plus d’un but au cours de cette période. Résistez à la tempête initiale et les chances de victoire augmentent considérablement.

Je pense que Flick aura, au moins au début, une tactique légèrement plus conservatrice, laissant tomber la ligne haute de quelques mètres, mais en gardant le principe. Presque rien d’autre ne sera changé. Cependant, nous pourrons vraiment prendre le contrôle du match dans les 15 derniers de la première mi-temps, et les 15 premiers de la seconde. Il s’annonce comme un bouchonneur absolu d’un jeu et pourrait très probablement devenir un classique européen. C’est la meilleure finale pour un neutre depuis des années! Deux systèmes ultra attaquants. Deux entraîneurs de métaux lourds. Deux attaquants vedettes des deux côtés. Deux excellents en personnel mais vulnérables en raison de la tactique des lignes arrière. J’ai hâte!

Phillip Quinn

FC Bayern München 2, Paris Saint-Germain 1

Je pense que le Bayern a la présence défensive pour rassembler encore 90 minutes solides et tenir pour la victoire. Pour moi, la plus grande question est du côté offensif et de savoir si le front offensif peut se gélifier un peu mieux qu’il ne l’a fait contre Lyon. Pourtant, une victoire 3-0 contre l’équipe qui a éliminé la Juventus et Manchester City sans jouer de votre mieux est incroyablement impressionnante. Ce trophée est à perdre au Bayern.

Schnitzel01

FC Bayern München 4, Paris Saint-Germain 2

Le Bayern Munich et le PSG commenceront le match de manière nerveuse, les deux équipes impatientes de commencer le score. Cela nous donnera un objectif des deux côtés. Mais au fur et à mesure que le match s’installe, le Bayern commencera à contrôler le tempo et avec sa presse de haute intensité, le PSG est tenu de faire des erreurs au milieu de terrain et en défense, ce qui laisse des chances que des joueurs comme Gnabry et Müller exploitent. J’appelle les dibs sur Robert Lewandowski ayant une belle sortie, marquant 2, tandis que l’un de Gnabry et Müller en attrapera un, plus un milieu de terrain / défenseur contribuant. Les compétences de Manuel Neuer feront également la différence, et je compte sur lui pour faire au moins 2 arrêts vitaux ce match.

Samrin Hasib

FC Bayern München 3, Paris Saint-Germain 1

Il ne fait aucun doute que le PSG en tant qu’équipe peut battre n’importe qui le jour même. Bien que leur chemin vers la finale ait été plus facile que celui du Bayern, ils ont fait face à un défi en huitièmes de finale contre le Borussia Dortmund. Déprimés 2-1 dès le match aller, ils sont revenus pour remporter le deuxième, avec résilience, sans donner beaucoup de chance à Dortmund, 2-0. Ils étaient la meilleure équipe contre l’Atalanta et beaucoup plus supérieure à Leipzig au tour précédent.

Ce sont de dignes finalistes. Cela étant dit, alors que le Bayern est très susceptible de concéder, le PSG n’a pas été testé contre une infraction du calibre du Bayern où tout le monde peut marquer. L’imprévisibilité du match du Bayern, associée au fait que l’équipe est bien plus que Robert Lewandowski et Thomas Müller, signifie que le Bayern marquera contre n’importe quelle équipe. Cette défense du PSG ne fait pas exception.

