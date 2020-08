A la veille du match de la Ligue Europa, l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte a présenté le match entre les Nerazzurri et le Bayer Leverkusen.

Bayer est plus talentueux que Getafe, quels changements pour vous?

«Il est inévitable que chaque équipe ait ses propres caractéristiques. Celui de Getafe, c’est le tempérament, ils sont combatifs et de ce point de vue il fallait être doué pour utiliser les mêmes armes qui répondent coup pour coup, descendant sur un terrain où ils ont bâti leur fortune. Bayer a de grands talents, il faut faire attention à ne pas se faire prendre au dépourvu car ils sont mortels de ce point de vue. Il faut faire ce que l’on sait en phase de possession pour les mettre en difficulté ».

Quelle satisfaction avez-vous de voir Lukaku réaliser sa meilleure saison en carrière, étant donné qu’il était votre objectif de transfert et que vous avez tout fait pour l’avoir?

«Je pense que si l’équipe fait bien, Lukaku, Sanchez, Lautaro et aussi Esposito ont toujours bien fait. La compétence du joueur individuel dépend toujours du contexte de l’équipe et du soutien apporté par ses coéquipiers. N’oublions pas la grande saison de Lautaro, toujours parmi les rumeurs de marché. Je suis heureux que Romelu soit bien entré avec l’Inter, c’est un bon garçon et ici il en a trouvé d’autres. Une belle alchimie s’est formée entre eux ».

A quel point ressentez-vous, à l’intérieur du vestiaire, la possibilité de pouvoir aller au fond de cette compétition?

«Il faut absolument être positif car nous travaillons tous les jours pour atteindre l’objectif maximum. Puis de là pour arriver au bout ça passe et il va falloir démontrer sur le terrain qu’on le mérite. Je ne veux pas de récriminations, nous devons tout donner et si cela suffit pour soulever la Coupe, nous serons heureux. Sinon, nous nous arrêterons là où il est juste d’arrêter, mais sans avoir de récriminations ».

Est-ce une satisfaction de voir Pirlo, un de vos anciens joueurs, devenir entraîneur de la Juventus?

«Je suis certainement très heureux pour Andrea car en plus de ce qu’il m’a donné sur le terrain, nous parlons d’une personne exceptionnelle à qui je suis lié par une grande affection. Pour le reste, voir des joueurs que j’entraînais auparavant devenir entraîneurs signifie que je vieillis ».