Bayern Munich et Lyon ils affrontent la télévision en direct et en ligne de Lisbonne dans le match pour les demi-finales de la Ligue des champions, AUJOURD'HUI mercredi 19 août à partir de 14 h 00 (Heure péruvienne) au stade José Alvalade.

L’APERÇU DU MATCH

Les « Bavarois », quintuple vainqueur de « Orejona », chercheront une nouvelle finale du tournoi après avoir écrasé Barcelone (8-2) en quarts de finale. L’équipe de Hansi Flick arrive comme favorite en raison des résultats obtenus au cours de la saison.

Pour commencer, 18 points sur 18 possibles en phase de groupes avec une différence de buts de +19 (24 pour, 5 contre). Et accessoirement un 7-2 en octobre sur le terrain de Tottenham, finaliste de la dernière édition du tournoi.

Ensuite, c’est Chelsea, qui s’est effondrée en recevant un 3-0 et un 4-1 au deuxième tour. Tout cela avant la victoire de Leo Messi contre Barcelone. Ces résultats volumineux se traduisent par une moyenne de 4,33 buts par match en Ligue des champions.

Où voir Bayern Munich vs. Olympique de Lyon?

ESPN 2 et Fox Sports sont les signaux activés pour regarder le match sur le Ligue des champions qui présentera à Bayern Munich avec l’équipe complète, y compris le Français Benjamin Pavard, qui s’est remis d’une blessure.

«Il a travaillé dur. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Attendons l’entraînement aujourd’hui. Ce n’est pas une alternative pour les onze de départ, mais c’est pour entrer dans l’appel pour le match de demain », a déclaré l’entraîneur de l’équipe munichoise à propos du défenseur.

De votre côté, Olympique de Lyon amélioré l’image montrée dans le tournoi local après des résultats surprenants pour éliminer la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale (1-0, 2-1) et Manchester City en quarts (3-1).

Dans la précédente, le directeur sportif des Français, Juninho, a admis que Bayern il est un favori dans la cravate. Cependant, le Brésilien a déclaré que Lyon Vous pouvez avancer si vous répétez une performance similaire au match précédent. « Si nous jouons comme ça, nous pouvons battre n’importe qui », a-t-il déclaré.

Quelle heure est Bayern Munich vs. Lyon pour la Ligue des champions?

Pérou 14h00

Mexique 14h00

Colombie 14h00

Équateur 14h00

Bolivie 15h00

Chili 15h00

Paraguay 15h00

Venezuela 15h00

Argentine 16h00

Uruguay 16h00

Brésil 16h00

Espagne 21h00

Bayern Munich c. Olympique Lyon: compositions possibles

Bayern Munich: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka – Gnabry, Müller, Perisic (Coman) – Lewandowski.

Olympique de Lyon: A. Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet – Depay, Toko Ekambi (ou Mo. Dembélé).

Où le Bayern Munich vs. Olympique de Lyon?

