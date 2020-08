BENEVENTO. Grand enthousiasme dans la maison Samnite après la promotion en Une ligue, le directeur sportif Pasquale Foggia a cependant tenté ces derniers jours de baisser les tons au vu des noms qui circulent ces dernières semaines sur le marché autour du Benevento Calcio.

EXTÉRIEUR DÉFENSIF

Le club ne veut pas répéter les erreurs du passé et regarde donc autour de lui avec beaucoup d’attention et de prudence, pour le moment, les Giallorossi ont été rejoints par jusqu’à 9 joueurs, tous importants et capables d’élever le niveau technique et l’expérience du groupe disponible. par monsieur Filippo Inzaghi. En défense, les Samnites surveillent attentivement Lorenzo De Silvestri, de retour né en 1988, qui sortira de Turin fin août. L’extérieur défensif romain est apprécié par Foggia, mais pour le moment la présence de Maggio et Letizia en rose ne permet pas de cultiver des ambitions particulières sur son engagement.

MILIEU DE TERRAIN DUCTILE

Discours différent au milieu de terrain, où les Giallorossi surveillent attentivement Giacomo Bonaventura, qui a récemment mis fin à son expérience avec Milan. Les Rossoneri ne disent pas qu’ils peuvent revenir au poste, peut-être poussés par la volonté d’Ibrahimovic de ramener un joueur qui peut encore avoir son mot à dire en Serie A. En plus de Benevento, l’Atalanta semblerait également disposé à faire une tentative dans l’événement. où une fissure devrait s’ouvrir.

POKER BLEU

Enfin nous arrivons à l’attaque, le département où les rêves sont gaspillés. Avec Naples debout jusqu’à quatre opérations possibles: sur les voies extérieures, les yeux sur Amin Younes, Adam Ounas est José Callejon, alors que dans le rôle de point central la piste reste vivante Fernando Llorente. On parle clairement d’opérations complexes, mais les bonnes relations entre les clubs et la volonté de certains joueurs de ne pas quitter la Campanie pourraient jouer un rôle décisif.

OBJECTIF ET QUALITÉ

Pour renforcer le département avancé, les Giallorossi surveillent également trois autres pistes très intéressantes, dans la maison de la Juve il y a la classe 95 Marko Pjaca, l’outsider croate après deux années compliquées a un grand désir de rédemption. À Parme, la position de Gervinho, l’ancien Rom pourrait dire au revoir aux Gialloblè mais il faudra analyser concrètement les demandes économiques du garçon pour créer quelque chose de concret en vue de la saison prochaine. Enfin il y a Gianluca Lapadula, lors de la dernière saison 13 buts en 27 matches entre la ligue et la Coupe d’Italie.