Il s’agit du cinquième d’une série évaluant les équipes de Premier League et leurs priorités de transfert pour l’été. En savoir plus sur Arsenal et sa progression sous Mikel Arteta, comment Tottenham doit se reconstruire avec un budget sous Jose Mourinho, pourquoi Chelsea a l’air d’une équipe qui fait tout et où Manchester United a besoin de développer une profondeur significative.

Ce fut une saison étrange pour Manchester City. D’une part, cela a été une grande déception au niveau national. D’un autre côté, il pourrait encore se terminer par la gloire de la Ligue des champions, qui a, après tout, été la cible depuis le début – quoi que ses fans pensent de l’UEFA.

Il y a un sens dans lequel les événements hors terrain, avec Man City en appelant avec succès l’interdiction de la compétition européenne, ont été plus importants que ce qui s’est passé sur le terrain. Même si cela gronde, avec de nouveaux courriels divulgués dans Der Spiegel qui jettent apparemment le doute sur certaines des preuves fournies par le Tribunal arbitral du sport, cela ne devrait pas être autorisé à masquer les questions qui se sont posées sur le terrain.

Man City a parfois été génial cette saison. Il a marqué quatre buts ou plus dans un match à 11 reprises dans la ligue et totalisé 102 buts, 17 de plus que le champion de Liverpool. Une fois en possession, cela pourrait être tout aussi fascinant que jamais. Mais dès que la possession a été perdue, c’était une autre histoire.

Robbie Jay Barratt / AMA / .

La défaite contre Chelsea qui a confirmé le titre de Liverpool était une étude de cas classique. Pendant environ 20 minutes, City a dominé le ballon. Cela ne semblait être qu’une question de temps avant de prendre les devants. Mais ensuite la possession a été perdue à la suite d’un coup franc, Benjamin Mendy s’est mis à l’écart d’Ilkay Gundogan, et l’arrière a aggravé son erreur avec une fente maladroite que Christian Pulisic a facilement évité avant de marquer. City est revenu et a égalisé peu de temps après la mi-temps, mais chaque fois que Chelsea a joué le ballon derrière la ligne défensive de City, cela a causé des problèmes, entraînant finalement le penalty à partir duquel Willian a marqué le vainqueur.

City a été désespérément vulnérable à la contre-attaque toute la saison. Neuf matchs, c’est un grand nombre de défaites pour un prétendant au titre. Et presque toutes les défaites sont survenues de la même manière – les Wolves deux fois, Manchester United deux fois, Norwich, Liverpool, Tottenham, Southampton, Chelsea – ont tous frappé City à la pause. Le personnel a clairement été un problème, mais pour la première fois depuis ses débuts dans la gestion, des doutes ont commencé à émerger sur la philosophie de Pep Guardiola.

Bien sûr, une équipe qui presse fort et qui joue avec une ligne haute se rend vulnérable au contre, mais pourquoi Liverpool est-il rarement pris de la même manière? Pourquoi cette faille a-t-elle été si constante dans les défaites de haut niveau de Guardiola au fil des ans? Et pourquoi est-ce devenu tellement plus problématique cette saison? Est-ce simplement qu’en accordant une telle prime à la possession, Guardiola finit par sélectionner des défenseurs dont les atouts résident plus dans le maintien du ballon que dans la récupération? Ou y a-t-il quelque chose de plus fondamental? Très peu de carrières managériales durent au plus haut niveau pendant plus d’une décennie; Guardiola n’a encore que 49 ans, mais se pourrait-il que la mécanique du pressage ait évolué et que le choc que ses méthodes induisaient aient perdu une partie de leur impact? Peut-être qu’un autre été de dépenses pourra lui donner le personnel nécessaire pour réfuter cette hypothèse.

DOMAINES PRIORITAIRES

Centre arrière

Avant même le départ de Vincent Kompany, la défense centrale était un sujet de préoccupation, étant donné la forme indifférente de John Stones et Nicolas Otamendi. Un accord a été conclu pour faire venir Nathan Ake de Bournemouth, mais en tant qu’arrière central gauche, il semble plus susceptible de fournir une couverture à Aymeric Laporte plutôt que de s’associer avec lui (Chelsea, curieusement compte tenu de ses problèmes au cœur de la défense , n’a pas pris une option de rachat qui aurait été dans son contrat). Avec Stones apparemment sur le point de sortir – West Ham serait intéressé – la probabilité est qu’un défenseur central droitier arrive également.

Kalidou Koulibaly de Naples est une option évidente qui a été liée au club à plusieurs reprises dans le passé, alors qu’il a été question de l’international slovaque Milan Skriniar arrivant de l’Inter, peut-être dans le cadre d’un accord d’échange pour Sergio Aguero ou Gabriel Jesus. Des échanges de joueurs comme celui-là se produisent très rarement en Angleterre, mais même le fait qu’il en soit discuté suggère peut-être une autre refonte de son équipe que Guardiola pourrait entreprendre.

Aile gauche

Avec Leroy Sane parti au Bayern, il est probablement nécessaire que quelqu’un d’autre opère à gauche, étant donné que Riyad Mahrez, Bernardo Silva et Phil Foden seraient tous naturellement favorables à la droite. Des frais ont été convenus pour faire venir Ferran Torres, âgé de 20 ans, de Valence, mais lui aussi a été largement utilisé comme joueur de droite dans sa carrière jusqu’à présent. Il se peut que Guardiola soit satisfait de Raheem Sterling comme premier choix à gauche, les autres se déplaçant occasionnellement selon les besoins, mais ce ne serait pas une énorme surprise si quelqu’un d’autre à gauche était amené.

Tenir le milieu de terrain

Fernandinho a 35 ans et n’a plus qu’un an de contrat. Il a passé la majeure partie de la saison dernière à couvrir la défense, ce qui a exposé Rodri au milieu de terrain peut-être plus que ce qui était idéal. Le joueur de 24 ans n’était en aucun cas un désastre, mais il n’a pas non plus convaincu entièrement – et de plus, City aura besoin d’une couverture pour le départ de Fernandinho. L’international algérien de 22 ans de l’AC Milan, Ismael Bennacer, est considéré comme un joueur qui a attiré l’attention de Guardiola.