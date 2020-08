Jason Cundy avait en fait raison dans ce qu’il a dit sur talkSPORT. Il l’a peut-être dit pour de mauvaises raisons et d’une manière qui résume le droit du fan moderne, mais il avait toujours raison: un loup qualifié en Ligue des champions n’est pas un problème que le reste de la Premier League voudrait résoudre.

Les loups sont déjà très bien dirigés. Ils sont déjà entraînés avec brio et continuent de bénéficier du patronage de l’agent le plus puissant du sport. Ajoutez la crédibilité et la richesse supplémentaires qui accompagnent la première compétition européenne et ce serait en effet une puissante équation.

C’est pour cela que les loups jouaient à Duisburg. Assommés, ils sont entrés dans leur jeu final – leur chance de faire ce saut quantique dans le statut et de remplir la promesse faite par Fosun International lorsqu’ils ont acheté le club pour la première fois et ont commencé cette nouvelle ère scintillante.

Ce n’était pas le cas. Ils ont échoué et quittent la Ligue Europa avec leurs boucliers. S’il y avait eu un peu plus de vie dans les jambes des joueurs de Nuno Espirito Santo, cela aurait pu être différent. Et, avant que l’approvisionnement en énergie de son équipe ne diminue, ils avaient l’air plus qu’un match pour une équipe de Séville qui va maintenant imaginer ses chances contre Manchester United.

Cela a commencé de manière si prometteuse pour les loups. Et avec Adama Traoré, qui est vraiment un spectacle à voir. Au terme d’une course de 70 verges à toute vitesse, sur un four d’une nuit, il a forcé ce qui aurait pu être un moment décisif, tentant Diego Carlos dans une fente et obtenant un penalty. Raul Jimenez a bâclé le coup de pied de tache, cependant, et a gaspillé l’occasion; après 13 minutes, ce serait la dernière fois que les Wolves menaçaient de gagner le match.

Traoré a continué à enflammer la hauteur de temps en temps, mais en rafales isolées et jamais avec tout à fait le même effet. Séville était timide et timide, mais de plus en plus solide. À la mi-temps, ils avaient le contrôle total du ballon, profitant de plus de 75% de possession, mais sans jamais vraiment se construire une chance de marquer appropriée.

Cela s’expliquait en partie par le fait que Nuno savait dans quoi il s’engageait et, sur la base de la sélection de son équipe et de sa stratégie, savait à quel point ses joueurs avaient peu de réserve. Il en a choisi cinq. Il a demandé à ses arrières latéraux de s’asseoir plutôt que d’avancer, et son milieu de terrain trois a été invité à laisser tomber et à filtrer. C’était une mission de survie, avec la cession de possession une tactique conçue pour préserver l’énergie.

Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais à mesure que le jeu occupait la position des Wolves, il devenait plus précaire. Jamais Banega, ce petit pirate intrigant, est devenu plus influent, et les interventions défensives ont commencé à devenir de plus en plus désespérées. Ruben Vinagre a été exposé à quelques reprises sur la droite de Séville, Conor Coady était nécessaire pour effectuer une interception opportune pour empêcher En-Nesyri de marquer, et Rui Patricio a dû faire basculer un Banega sur un coup franc qui flirtait avec le coin supérieur. .

Il y a eu d’excellentes performances au cœur de la défense des Wolves. Willy Boly a boité pendant une nuit inconfortable après avoir subi une blessure à la cuisse précoce, mais il a été absolument exceptionnel sur le plan aérien, ainsi que sur un face à face. En lui, Coady était aussi bon qu’il semble toujours l’être quand le dos des loups est contre le mur. Une performance de capitaine, s’il y en a jamais eu.

En tant qu’unité, ils ont résisté à l’attaque après l’attaque et cela témoigne de leur esprit que leur concentration a tenu aussi longtemps qu’elle l’a fait. Surtout à la fin d’une saison de 13 mois quand leur maigre escouade a été tordu et étiré. Mais, finalement, c’était juste un match trop loin et à trois minutes de la fin, Lucas Ocampos s’est faufilé devant un ensemble de marqueurs de plus en plus étourdi et a dirigé le coup franc de Banega sur Patricio et dedans.

C’était cruel, c’était l’un de ces vainqueurs tardifs que même les neutres ressentent dans le creux de leur estomac, mais ça venait. Séville était mieux. Ils avaient plus d’énergie, plus de vie et beaucoup plus d’idées. Ils méritent de progresser et Manchester United les trouvera comme une nuisance absolue.

Pour les loups, c’est un trébuchement intempestif. Il n’y aura pas de football européen la saison prochaine – d’aucune sorte – et Jason Cundy, Tim Lovejoy et les autres pourront respirer tranquillement, en sachant que ce ne sera que six sur quatre la saison prochaine, au lieu de sept.

Quelle est la prochaine étape pour ce manager et ce groupe de joueurs? Qui sait. Même avec la pause de verrouillage, cela a été une saison punitive et implacable et, à sa fin, c’est celle qui souligne à quel point l’écart est grand entre où ils sont et où ils veulent être.

«Nous sommes venus jusqu’ici. Maintenant c’est fini. »

Les vautours tourneront et les ouvertures seront maintenant faites, alors espérons que Nuno ne parlait que de ce soir.

