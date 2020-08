BISCEGLIE (BAT). Deux autres opérations conclues à domicile Bisceglie, M. La Cava peut donc profiter de la contribution de Simone Fanelli est Nicolò Murolo. Le premier est un milieu de terrain de la classe ’97 fraîchement sorti d’une expérience à Vigor Trani, tandis que le second est une classe d’arrière gauche ’01 reconfirmée de la saison dernière.

Ph Bisceglie, Fanelli

À LA RECHERCHE DU RACHAT

Fanelli a grandi dans les équipes de jeunes de Parme et Lanciano, puis a déménagé à Padoue d’où il a été rapidement transféré à Bisceglie, où il a joué une excellente saison avec 29 apparitions assaisonnées par 1 but. Dans le championnat suivant, il porte le maillot Taranto en Lega Pro, après deux matches de Coupe, il revient en D à Gravina où il reste pendant deux saisons, entrecoupé d’une courte pause à Chieti. Ces dernières saisons, il n’a pas trouvé la bonne continuité, d’abord le transfert à Potenza en C puis des expériences entre Serie D et Excellence avec les maillots de Vastese et Vigor Trani. Maintenant, l’opportunité de se relancer en grand dans un club où il a déjà fait ses preuves par le passé.

FAIT MAISON

A cette dernière acquisition s’ajoute la reconfirmation de la classe 01. Murolo, défenseur central et arrière gauche adaptable également au milieu de terrain, qui a grandi dans le secteur jeunesse de Bisceglie a fait ses débuts en équipe première contre Casertana en Coupe d’Italie puis a remporté plusieurs appels avec les seniors.