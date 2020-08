BISCEGLIE (BAT). Journée rugissante sur le front du marché intérieur Bisceglie, l’association des Pouilles repartira de Serie D après relégation des professionnels, le mécène Vincenzo Racanati a confié le guide technique à M. La Cava et la direction sportive à Livio Scuotto.

JEUNES PRÊTS

Ce matin, le diesse des Nerazzurri a placé plusieurs tirs très importants qui viennent consolider tous les départements de l’équipe des jeunes vedettes et précieux issus d’expériences importantes en Serie C et D. En défense, quatre renforts: Salvatore Pelliccia, Giuseppe Tarantino, Christian D’Alba est Daniele Guglielmi. Pelliccia est une classe d’arrière droit 00 avec 60 apparitions en D entre Tarente, Villabiagio et Bastia, dans son programme également trois saisons dans le secteur jeunesse de Naples et une expérience avec Paganese en C; Tarantino, en revanche, est un arrière gauche né en 1999 qui a grandi dans le secteur jeunesse de Palerme, une expérience importante en D avec le maillot Gravina où il a fait 32 apparitions assaisonnées par 2 buts, puis la saison dernière à Bisceglie en Serie C avec 6 apparitions; Guglielmi est un central qui a grandi dans les équipes de jeunes de Barletta, Hellas Verona, Frosinone et Siena, né en 1998 qui vante des expériences en D dans les rangs des Agnonese, Cittanovese, San Severo et Sassoferrato; Enfin, D’Alba est un arrière droit né en 01, ancien capitaine des Berretti dei Galletti, il a également joué dans le secteur jeunesse de Fidelis Andria, doué à la fois en couverture et en poussée.

POKER D’ATTAQUE

En attaque, le diesse Scuotto laisse même tomber le poker, sécurisant les jeunes importants des professionnels: Luca Stancarone, Nicola Zagaria, Cristian Mariano est Maurizio Pinto. Stancarone est un ailier offensif de la classe 01, habile dans les deux couloirs, propriété de Monopoli et vient de rentrer d’une saison positive en Excellence dans les rangs de Trani où il a également marqué six buts; Zagaria, d’autre part, est une très jeune classe mezzala ’02 ex Bisceglie dans les professionnels; Pinto est un ailier offensif appartenant à Monopoli, avec une expérience positive dans l’équipe des moins de 19 ans de Bari; Enfin, Mariano est un attaquant de la classe ’00 également originaire de Gabbiano, assisté de l’agent Bruno Di Napoli, la saison dernière, il a récolté 6 apparitions en Serie C.Beaucoup de talents respectables pour l’association des Pouilles, qui dans les prochaines heures il pourrait placer deux autres achats importants, mais cette fois, nous pensons qu’ils sont en mesure d’augmenter le taux d’expérience après la fête des jeunes.

Ph Bisceglie, Scuotto et La Cava