Blaise Matuidi a déjà fait équipe avec David Beckham au PSG. Maintenant, il semble qu’il jouera pour le club MLS que possède l’icône anglaise.

Matuidi, vainqueur de la Coupe du monde 2018 et milieu de terrain français vétéran, se rendrait à l’Inter Miami, selon Fabrizio Romano de Sky Sports. Matuidi, 33 ans, a encore un an à courir avec son contrat avec la Juventus, mais selon le journaliste italien Tancredi Palmeri, la Juventus ne demande pas de frais de transfert et accueillera les salaires de Matuidi qui seront retirés des livres. En supposant qu’il rejoigne l’Inter Miami en tant que joueur désigné, cela donnerait au club son attribution complète de trois, après Matias Pellegrini et Rodolfo Pizarro.

Matuidi a fait 35 apparitions (23 départs) pour la Juventus est en Serie A cette saison, bien qu’il ait été un remplaçant inutilisé pour la victoire 2-1 du club contre Lyon en Ligue des champions vendredi, qui a finalement scellé son élimination après un total de 2-2. nul pour lequel Lyon a tenu le bris d’égalité à l’extérieur en huitièmes de finale.

Matuidi a passé les trois dernières saisons avec la Juventus, remportant la Serie A chaque année, après une longue course en France avec le PSG, Saint-Etienne et Troyes. Il compte 84 sélections avec l’équipe nationale de France, représentant Les Bleus lors des deux dernières Coupes du monde et débutant la finale en 2018, lorsque la France a remporté son premier titre en 20 ans.

Si le mouvement est poussé au-delà de la ligne d’arrivée, il apportera du poids et de la crédibilité à un milieu de terrain qui en a besoin. L’Inter Miami est le premier club de l’histoire de la MLS à perdre ses cinq premiers matchs, et il a été renvoyé du tournoi MLS Is Back à Orlando avec trois défaites 1-0 contre Orlando City, le Philadelphia Union et le NYCFC.