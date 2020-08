La signature de Blaise Matuidi par l’Inter Miami est devenue officielle jeudi, mais elle s’accompagne d’une ride intrigante: le vainqueur de la Coupe du monde de France ne sera pas un joueur désigné.

Matuidi, dont le contrat avec la Juventus a été résilié mercredi, rejoint le club et a été signé en utilisant Targeted Allocation Money, un mécanisme utilisé pour réduire la charge budgétaire des joueurs qui se trouvent dans une fourchette de salaire plus élevée mais pas des DP. Le fait que Matuidi ait pu être acquis sur un transfert gratuit a empêché Miami d’avoir à utiliser sa troisième et dernière place DP sur lui, ce qui laisse ouverte la possibilité d’une autre star de signer pour accompagner le mexicain Rodolfo Pizarro et le jeune argentin Matias Pellegrini.

«Je ne pourrais pas être plus heureux d’accueillir mon ami Blaise à l’Inter Miami. C’est un joueur passionnant et doué et une personne formidable », a déclaré le co-propriétaire de l’Inter Miami David Beckham, qui a fait équipe avec Matuidi au PSG, dans un communiqué. «Avoir un vainqueur de la Coupe du monde de la qualité de Blaise dans notre nouvelle équipe est un moment de fierté – pour nous en tant que propriétaires et pour nos fans. Pour moi personnellement, avoir un ancien coéquipier rejoindre notre club est très spécial et j’ai hâte de l’accueillir avec sa belle famille dans le sud de la Floride.

Matuidi est le joueur le plus accompli de la formation de Miami, ayant remporté quatre titres de Ligue 1, trois couronnes de Serie A et la Coupe du monde 2018. Il compte 84 sélections avec la France, marquant neuf buts et en aidant 10 autres sur la scène internationale.

« Blaise est l’un des milieux de terrain les plus titrés de sa génération et nous sommes ravis de l’avoir à l’Inter Miami », a déclaré le directeur sportif de Miami, Paul McDonough. «Sa qualité et son leadership de classe mondiale seront des attributs clés pour le club.»

L’Inter Miami pourrait utiliser l’injection de positivité après être devenu le premier club d’expansion de la MLS à commencer par cinq défaites consécutives. Trois sont venus au tournoi MLS Is Back, où Miami a perdu ses trois matches de groupe par un score de 1-0.

Le club disputera son premier match à domicile le 22 août contre le finaliste de la MLS Is Back, Orlando City, la première équipe à laquelle il est tombé au tournoi.