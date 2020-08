L’ailier de Chelsea, Christian Pulisic, pourrait rater le début de la saison de Premier League 2020-21 en raison d’une récente blessure aux ischio-jambiers, a déclaré vendredi le manager Frank Lampard.

L’Américain de 21 ans était en excellente forme depuis la reprise de la Premier League, mais il a boité lors de la seconde moitié de la défaite finale de la FA Cup la semaine dernière contre Arsenal. Une IRM ultérieure a révélé des dommages qui, selon Lampard, pourraient prendre environ six semaines à guérir.

La campagne de Premier League 2020-21 devrait commencer le 12 septembre.

« Avec Pulisic, c’est du toucher et c’est parti pour le début de la saison. Nous devons le traiter correctement. Il a été fantastique bien qu’il ait eu quelques blessures cette saison », a déclaré Lampard, selon ESPN.

« Dans le grand schéma où Pulisic réfléchit à la première saison, je pense que ses niveaux d’amélioration à venir ici, quand on pense à ses buts et à ses aides étant le meilleur de sa carrière lors de la première année en Premier League, d’où il était au commencer et comment il jouait au redémarrage, il devrait être très heureux parce que cela dépend de son travail … Nous le mettrons en forme et prêt. S’il rate la première partie de la saison, le ou les deux premiers matchs, alors nous aura un chrétien qui tire avide de redémarrage. «

Pulisic a marqué neuf buts et enregistré quatre passes décisives lors de sa première campagne en Premier League après avoir rejoint Chelsea en provenance du Borussia Dortmund. Il a aidé Chelsea à terminer quatrième de la ligue cette saison, assurant la qualification pour l’UEFA Champions League la saison prochaine.

Plus tôt cette semaine, il a été nommé l’un des huit finalistes pour le prix inaugural du jeune joueur de la saison TAG Heuer.