(ANSA) – SAN SEVERINO MARCHE, 08 AOÛT – Le footballeur Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, 31 ans, six saisons à Milan qui est sur le point de partir, a épousé sa petite amie historique Federica Ziliani à San Severino Marche (Macerata), son ville natale. C’est la maire Rosa Piermattei qui a uni le joueur et la mariée en mariage dans le cadre somptueux de la Villa Teloni, lisant les articles du code prévus lors de la cérémonie civile. « Ce fut une grande émotion – commente le maire – d’entendre le oui de Giacomo et Federica, deux beaux garçons qui se distinguent, par leur simplicité, par un sentiment profond et pur. La ville de San Severino Marche est fière de Giacomo qui il ne l’a jamais oublié, même dans les moments les plus difficiles. Nous sommes heureux – conclut-il – qu’il soit revenu ici aussi à l’occasion de ce moment unique et extraordinaire de sa vie « . (MANIPULER).

function addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (paramètre)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

retourner le résultat? résultat[3] : faux;

}

/ * Définition des variables * /

var menunav = 'autres-nouvelles';

var adresse = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var mot="";

if (mot == '') mot = getQueryParam ('mot');

var zone = "default";

var action = "lire";

var idsection = "14";

var titolo_art = "Football: Bonaventura épouse Federica à San Severino Marche";

var section_art = "Autres nouvelles";

var now = '9 août à 08:27';

var équipe = "";

/ * Réglage de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

if (adresse[1]! = '' && mot == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

else if (action == 'recherche') {

searchbar = "Rechercher";

if (mot! = faux && mot! = '') barre de recherche = barre de recherche + 'par' + mot.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

si (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == undefined && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == non défini && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← Résultats en direct de Rizin FF 22

→ Vodafone, les deux meilleures promotions d’août à moins de 10 euros

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑