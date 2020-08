Il Mönchengladbach a obtenu les trois derniers points de l’année après avoir battu le Hertha par 2-1 ce samedi dans le Borussia-Park. Les locaux, en fin de match, se classaient à la quatrième place du classement, tandis que les Hertha BSC il est resté à la dixième place.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Mönchengladbach, qui est allé de l’avant avec un but de Hofmann à la 7e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après le redémarrage est venu le but pour lui Borussia Mönchengladbach, qui a mis plus de terres entre les deux grâce à un peu de Piston à 78 minutes. L’équipe bleue et blanche a réduit les distances grâce à un objectif de Ibiševi dans les derniers instants du match, plus précisément en ’91, terminant ainsi le match avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Mönchengladbach de Marco Rose soulagé Traoré et Bénes pour Herrmann et Piston, tandis que le technicien du Hertha, Ante Covic, a ordonné l’entrée de Maier, Skjelbred, Leckie, Ibiševi et Ngankam fournir Plattenhardt, Gruji, Esswein, Darida et Skjelbred.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Kramer, du Mönchengladbach et deux à Skjelbred et Rigide du Hertha.

Il Borussia Mönchengladbach occupait la quatrième place du tableau de qualification avec 65 points, à la place d’accès à la Ligue des champions, après la contestation de ce dernier match de la saison, tandis que le Hertha BSC il a été placé en dixième position avec 41 points.

Fiche techniqueBorussia Mönchengladbach:Sommer, Elvedi, Ginter, Bensebaini, Lainer, Neuhaus, Kramer, Stindl, Hofmann, Herrmann (Traoré, min 61) et Embolo (Bénes, min 89)Hertha BSC:Smarsch, Torunarigha, Boyata, Plattenhardt (Maier, min.46), Esswein (Leckie, min.46), Gruji¿ (Skjelbred, min.46), Stark, Darida (Ibiševi¿, min.72), Matheus Cunha, Lukebakio et PiatekStade:Borussia-ParkButs:Hofmann (1-0, min.7), Embolo (2-0, min.78) et Ibiševi¿ (2-1, min.91)