Villarrreal CF et SD Eibar joueront ce dimanche un match avec moins d’histoire et de besoin que prévu il y a quelques jours, puisque les deux équipes arrivent avec le but atteint, elles ne jouent donc que la puissance pour perdre une place dans le tableau. se qualifier.

19/07/2020 à 10h24

CEST

.

L’équipe de Castellón se battra pour conserver la cinquième place, pour laquelle ils ont besoin de gagner leur match, ou de faire match nul et que la Real Sociedad ne gagne pas par plus de deux buts d’écart, alors qu’Eibar déjà avec le salut en poche, ils ne jouent que pas perdre la treizième place du classement.

Les habitants de Castellón affronteront un match qui sera également très spécial, puisque ce sera l’adieu de deux joueurs historiques comme Bruno Soriano et Santi Cazorla.

Tous deux mettent fin à leur contrat avec le club, et il a déjà été annoncé que leur décision n’est pas de continuer en jaune. Dans le cas de Cazorla, le milieu de terrain est sur le point de signer pour Al Saad du Qatar, tandis que Bruno Soriano a décidé de mettre fin à sa carrière sportive après trois ans de blessures, il en dit assez.

Le club veut clôturer la saison en lui rendant hommage après le match, donc les deux apparaîtront après celui-ci avec le président Fernando Roig. L’équipe continue avec les pertes dues à la blessure de Carlos Bacca et Ramiro Funes Mori, à laquelle la coiffe Paco Alcácer peut être ajoutée.

Les onze possibles des jaunes peuvent être celui formé par Sergio Asenjo comme gardien de but, qui sera accompagné en défense par Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres et Alberto Moreno, un milieu de terrain avec Bruno Soriano et Zambo Anguissa comme pivots, qui seront Ils ajouteront Santi Cazorla, Samu Chukwueze et Vicente Iborra ou Moi Gómez, pour jouer avec le meilleur buteur de l’équipe, Gerard Moreno, comme seul attaquant de tête.

L’Eibar Sports Society met fin à une saison en proie à des adversités résolues avec note et visite un Villarreal qui n’est pas assuré de la cinquième place, pour lui rendre hommage en attendant de communiquer l’avenir de l’entraîneur José Luis Mendilibar pour la saison prochaine.

La campagne a été anormale et a affecté ce qui semblait être une tradition dans le club de Gipuzkoan, de renouveler Mendilibar alors qu’il atteignait l’objectif de permanence, bien que d’après les dernières déclarations de l’entraîneur, tout indique qu’il continuera dans la capitale de l’armurerie la saison prochaine en un nouveau projet.

C’est au tour du sélectionneur Biscayen et de son équipe pour l’instant de terminer la saison avec l’objectif d’atteindre 45 points et de consolider la treizième position qu’il occupe actuellement, une réussite totale si l’on se souvient de ce qu’Eibar a dû traverser ces derniers mois.

L’effondrement d’une décharge dans la ville de Zaldibar a déclenché une alarme et a forcé le report d’un match contre le Real en février, ce qui a fait beaucoup de dégâts à l’équipe d’Eibar, puisqu’ils étaient sur une bonne ligne de jeu et de résultats jusqu’à ce moment.

Le match contre les Donostiarras a dû être joué par Eibar et sans public en raison de l’impact de Covid-19, le dernier qui a été joué avant un lock-out dans lequel les Eibar étaient d’actualité en raison des réticences des joueurs à reprendre la compétition sans garanties. pour ta santé.

Puis vint le départ de Fabián Orellana et Gonzalo Escalante le 30 juin, laissant leur équipe orpheline dans les derniers jours où tout a été joué par deux des hommes les plus importants de l’équipe et avec plus d’expérience pour avoir porté le navire au mieux. port, une route qui a finalement trouvé des joueurs moins communs.

Désormais, Eibar joue l’honneur dimanche et complique la vie d’un Villarreal qui n’a toujours pas garanti la cinquième place bien que ce soit celui qui démarre dans la meilleure position pour lui de tous les candidats, une rencontre dans laquelle il peut y avoir un prix pour les joueurs. Les joueurs du Barça qui ont eu le moins de minutes cette saison.

Joel devrait être le rempart défensif en but après son excellente performance contre Valladolid, dans laquelle il était le meilleur de l’équipe, et des hommes comme Pedro León, De Blasis, Cristóforo ou le Brésilien Charles, tous inconnus en termes de continuité au sein de l’équipe. Après quelques semaines dans le nouveau projet Eibar, ils pourraient être confrontés à leur dernière rencontre avec le maillot du Barça.

Alignements probables:

Villarreal CF: Asenjo; Mario, Raúl Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Bruno, Anguissa; Cazorla, Iborra, Chukwueze; Gerard Moreno.

Eibar: Joel; Tejero, Burgos, Bigas, Rafa; Exposito, Álvarez, Pedro León, De Blasis, Cristóforo, Charles.

Arbitre: Alberola Rojas (Comité Castillan-La Mancha).

Stade: La Cerámica.

Heure: 18h30 CET