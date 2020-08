Outre Sara Gama, Valentina Giacinti et Regina Baresi, d’autres protagonistes de la saison prochaine étaient également présents à la compilation du calendrier Serie A 2020/21, un pour chaque équipe, qui a parlé à Sky Sport de la saison qui débutera le week-end du 22-23 Août. Voici leurs paroles:

Stéphanie Ohrstrom (Fiorentina): «Inter à la première? J’appelle immédiatement notre ancien bombardier Mauro. Ce sera un match intéressant. L’Inter est une super équipe, ce sera un super match. Ils ont fait de nombreux excellents achats, y compris mon ex-partenaire Ilaria Mauro ».

Elisa Bartoli (Rome): «Ce sera un championnat dans lequel nous essaierons d’améliorer la position de l’an dernier, en jouant match après match sans faire trop de plans et nous verrons si nous pouvons. J’espérais le derby contre la Lazio parce que cela aurait été important pour la ville et pour le public, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Peut-être que l’année prochaine nous le referons ».

Serena Ceci (Florentia San Gimignano): « Les débuts contre Milan seront déjà un bon test qui nous incite. Dans le troisième match contre la Fiorentina, nous voulons faire mieux que l’année dernière car nous n’avons pas réussi à gagner le match aller et le match retour. »

Lucia Di Guglielmo (Empoli): « Beaucoup de choses ont changé, de l’entraîneur aux joueurs, mais dans ces premières semaines, nous comprenons que nous voulons confirmer ce que nous avons fait l’année dernière. »

Valeria Monterubbiano (Sassuolo): «En voyant le calendrier, la première partie est certainement plus difficile et, sur le papier, la seconde plus favorable. Il va sans dire qu’on ne peut jamais savoir ».

Giorgia Motta (Hellas Verona): «Le calendrier a un début de crépitement pour dire le moins. Nous jouerons immédiatement contre la Juventus. Un début parfait donc nous emportons immédiatement nos pensées. De nombreux jeunes sont arrivés qui veulent bien faire. Chaque défi cette année sera important « .

Francesca Soro (Pink Bari): « Notre salut était un peu spécial, pas entièrement mérité sur le terrain. Cette année sera difficile car même ceux qui viennent de Serie B ont fait une grande équipe et le niveau a beaucoup augmenté. Dans la première course, nous avons déjà un match direct, donc nous commençons déjà avec une mentalité autoritaire. Ensuite, nous penserons une course à la fois en essayant de rester au-dessus des autres rivaux ».

Chiara Groff (Naples): « L’enthousiasme autour de Naples est magnifique. Nous sommes tous chargés mais aussi très humbles. Humilité et travail. Quelle que soit l’équipe à laquelle nous serons confrontés, nous devrons garder ces deux points clés. La place de Naples est importante, nous sommes encore plus prêts à honorer cette chemise, ces couleurs ».

Raffaella Barbieri (Académie de Saint-Marin): «Début à domicile contre Milan? Ce sera un moment magique, un grand défi. Nous sommes quelque chose de nouveau à ces niveaux. Mais nous nous battrons de toutes nos forces, en y mettant aussi notre cœur et notre détermination ».

