Carles Pérez tente toujours de comprendre pourquoi il a été vendu par Barcelone à l’AS Roma en janvier après avoir fait son entrée dans l’équipe première et avoir profité d’un bon temps de jeu au début de la saison tandis que Lionel Messi et d’autres se remettaient d’une blessure.

Pérez et Ansu Fati étaient les deux jeunes attaquants qui ont eu une chance en équipe première par Ernesto Valverde, et bien qu’il ait eu plus de minutes et de très bonnes performances au moment où la fenêtre de transfert de janvier est arrivée, Pérez a été vendu à la Roma dans un mouvement surprenant, et dans une interview avec les médias espagnols, le jeune homme de 22 ans a déclaré qu’il ne méritait pas de partir et qu’il essayait toujours de comprendre les raisons de son départ.