Nottingham Forest a annoncé la signature de Lyle Taylor, mais qu’apportera exactement le joueur de 30 ans au City Ground?

Ce à quoi les fans de Nottingham Forest peuvent s’attendre de Lyle Taylor

Importance de l’ajout d’options d’attaque

Le joueur de 30 ans a marqué 11 buts pour Charlton Athletic la saison dernière, laissant les Addicks vers la fin de la saison. Finissant en tant que meilleur buteur de l’équipe londonienne, il a marqué au rythme d’un but tous les deux matchs. Mais quel impact aura l’ancien attaquant de Bournemouth au City Ground?

Il est important de reconnaître la position dans laquelle Forest se dirige vers la saison 2020-2021. L’équipe de Sabri Lamouchi a vu ses espoirs de barrages s’écrouler de façon dramatique à la fin de la saison dernière; les Reds ont perdu dos à dos et ont accordé une différence de cinq buts qui a vu Swansea City sauter Forest en sixième. Un point positif de la saison, cependant, a été les excellents exploits de Lewis Grabban.

Le joueur de 32 ans – décrit par son entraîneur, Lamouchi, comme «probablement notre meilleur joueur» et «un leader sur le terrain» – a marqué 20 buts en 45 matches de championnat, terminant la saison en tant que meilleur buteur de Forest. Malgré sa solide saison devant le but, au cours de laquelle il a contribué à 37% des buts de Forest cette saison, l’amélioration des options en attaque reste une priorité pour Lamouchi.

Alors que les Reds entraient dans la fenêtre de transfert de janvier, des améliorations offensives étaient désespérément nécessaires avec le seul attaquant central de Grabban Forest. L’ajout de Nuno da Costa a fourni une compétition d’entrée, mais le joueur de 29 ans n’a pas réussi à marquer lors de ses dix apparitions avant la fin de la saison. Tyler Walker, quant à lui, est revenu d’un prêt encourageant à Lincoln City mais, avec seulement sept apparitions à son nom, il est resté remplaçant Grabban.

Presque un mois après le dernier match de compétition de Forest de la saison – une terrible défaite 4-1 à domicile contre Stoke City – et les Reds ont leur homme. L’intérêt de Lamouchi pour Taylor a été signalé pour la première fois en décembre 2019 et, bien qu’il n’ait pas conclu un accord en janvier, Lamouchi a finalement lié son homme.

Taylor, qui a déclaré que «ce n’était pas facile» de choisir entre huit clubs prétendument intéressés, arrive comme un énorme coup de pouce au service offensif de Forest. Ils ne doivent plus compter sur Grabban pour fournir la plus grande part des objectifs; maintenant, ils peuvent explorer un éventuel duo d’attaques qui comprend à la fois Taylor et Grabban.

Pied droit, courses intelligentes et connaissance de la position

Tout au long de la saison dernière, l’ex-Addicks a utilisé la conscience de sa position, un éventail de passes et sa force pour faire de lui un attaquant difficile. Le joueur de 32 ans a une nette préférence pour le pied droit haut, l’utilisant pour marquer dix de ses 11 buts la saison dernière.

Aucun de ses buts n’est venu grâce à une frappe du pied gauche et n’était qu’un but de la tête, contre Nottingham Forest en août de l’année dernière. L’ancien homme de Sheffield United est connu pour avoir un bégaiement de pénalité dans lequel il se dirige lentement vers l’endroit, frappant avec son pied droit dans le coin inférieur droit – de ses quatre coups de pied réussis, trois sont allés à la gauche du gardien et un à leur droite.

Son positionnement crée généralement des ouvertures pour ses coéquipiers ou lui donne la chance de se convertir.

Contre Forest, la course bien chronométrée de 32 ans a battu Michael Dawson sur un centre de droite, lui permettant de traverser Brice Samba; Pendant ce temps, contre Brentford, l’attaquant à l’esprit intelligent s’est éloigné vers la gauche, entraînant le défenseur droit avec lui, permettant à Conor Gallagher de conduire dans l’espace et de battre le gardien de but à bout portant.

Lors de la victoire 3-1 contre Stoke City, il a basculé le ballon sur son pied droit pour se recroqueviller dans le coin supérieur – son seul but de l’extérieur de la surface la saison dernière. Il a ensuite aidé Gallagher à marquer un but aussi, se précipitant devant le premier défenseur pour envoyer le ballon au milieu de terrain en pleine course.

Il est clair que le rôle de Taylor dans l’équipe n’est pas seulement de fournir des objectifs. Ses passes complexes sous pression et ses courses intelligentes permettent à ses coéquipiers de se convertir; cela pourrait donc s’avérer vital pour Forest alors qu’ils se lancent dans la promotion cette saison.

