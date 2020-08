ACERRA (NA). Milieu de terrain né en 1992 dans les ex Casalnuovo et Montesarchio, Cristian Russo, aussi cette année portera la chemise de laAcerra. Lors de la dernière saison, il a atteint les éliminatoires et la finale de la Coupe d’Italie avec la grenade, en Excellence il sera donc à nouveau parmi les points fixes du staff disponible pour l’entraîneur. La manne.

GRENADE MÉTRONOME

Le joueur raconte nos micros à 360 °, à partir des résultats obtenus lors de la saison 2019/20 en passant par l’actualité entre catégorie et staff: « C’est vrai, la dernière année a été décidément positive, nous étions dans la zone des playoffs et en finale tasse Futur? L’année prochaine sera très excitante et passionnante, après quelques années l’Acerrana reviendra pour concourir dans un championnat d’excellence et je pense qu’il suffit d’être reconnaissant à l’entreprise pour l’énième effort accompli. – Russo a commencé – La mise en place est de premier niveau, puis derrière chaque choix fait il y a les connaissances et l’expérience du réalisateur Carlo Di Vico qui est une garantie. Le club est sérieux et composé de grands présidents, des gens vraiment disponibles même en dehors du contexte footballistique ».

PAS À PAS

Acerra est un carré chaud, qui revient enfin à un championnat plus en phase avec son histoire: «Sans aucun doute, ce carré mérite de revenir dans un championnat comme celui de l’Excellence, déjà la saison dernière les supporters ont montré un grand attachement au maillot tant à domicile qu’à domicile. une façon. Cible? Nous espérons vivre une année tranquille, il y a le bon enthousiasme, nous devrons affronter une course à la fois, puis si des résultats importants arrivent, nous serons prêts. «

NOUVEAUX MANAGERS ET OBJECTIFS PERSONNELS

Dernier commentaire sur les nouvelles entrées dans la société et les objectifs personnels: «J’ai rencontré les nouveaux membres de l’organigramme, nous nous sommes rencontrés à Acerra et ils semblaient des gens très sérieux et humbles, malgré un passé important derrière eux. Sur le plan personnel, je voudrais poursuivre le chemin entamé il y a un an, qui m’a garanti une reconfirmation. Je ne veux pas faire de promesses spéciales aux fans, sauf de me battre et il transpirera pour le maillot tant que j’aurai le souffle ».