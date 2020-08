Il y a quelques jours, on parlait d’une négociation entre Bouche et Indépendant qui comprend l’échange de joueurs et dont le protagoniste est Ivan Marcone.

Tout est né dans l’intérêt de Lucas Pusineri en ayant le volant central; à partir de là, des alternatives commencent à émerger dans ce plan d’échange qui semble aujourd’hui freiner.

C’est très bien ce qu’il fait Bouche. De Xeneize ils affirment ce qui était payé à l’époque par le milieu de terrain central et ne désespèrent pas des joueurs qui, bien qu’importants, sont en situation de conflit avec le club d’Avellaneda. Il est clair que c’était Indépendant celui qui a sonné la cloche Bouche, pas seulement pour avoir Marcone mais aussi pour résoudre vos problèmes avec Romarin, Dominguez et Sánchez Miño.

Il est dit que Marcone est très enthousiaste à l’idée d’aller à Indépendant, pour être fan et parce que Pusineri l’assure d’être un partant. De plus, il accepte de réduire considérablement son salaire.

Aujourd’hui, le titre de Bouche C’est le Colombien Campuzano, qui a remporté la place depuis l’arrivée de Russo. Mais de Marcone Cela dépendra, si vous voulez rester, de gagner une place. Beaucoup de matchs à jouer arrivent et il aura sûrement plus de minutes, plus de continuité pour faire changer d’avis l’entraîneur. Mais vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à rester dans le club le plus important de tous s’il ne le veut pas. Vous devez ressentir, avoir envie de jouer Bouche. Si cela ne se produit pas, vous avez les portes du Brandsen 805 ouvertes pour partir.