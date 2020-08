JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / . via .

Certains fans d’Arsenal et de Liverpool se sont tournés vers Twitter pour donner leur réaction à la performance de Houssem Aouar pour Lyon contre Manchester City ce soir.

Le Français a été lié à la fois à Arsenal et à Liverpool, et les fans des clubs respectifs de Premier League ont été impressionnés par sa performance.

RMC Sport en juin que Liverpool est très intéressé par le milieu de terrain lyonnais (cliquez ici pour en savoir plus), tandis que L’Equipe a affirmé qu’Arsenal voulait le jeune, mais leur offre de le signer et d’impliquer Matteo Guendouzi dans un accord d’échange a été rejetée (Cliquez ici pour en lire plus).

Aouar était en action pour Lyon lors de leur match de quart de finale de Ligue des champions contre City samedi soir.

Le milieu de terrain de 22 ans a commencé le match et a joué pendant les 90 minutes entières, alors que le club français a gagné 3-1.

Le Français est l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe, et il a montré pourquoi il était si bien noté contre City.

Le jeune a tenu bon contre l’équipe de Pep Guardiola, avait l’air très créatif et a joué un grand rôle dans la victoire de Lyon.

Selon WhoScored, Aouar a tiré un coup qui était cadré, a joué une passe clé, avait une précision de passe de 63,6%, a pris 48 touches, a tenté quatre dribbles, a fait deux plaqués et une interception, et a réussi un centre.

Le joueur de 22 ans a fait 23 départs et deux matches de remplaçant en Ligue 1 au cours de la campagne 2019-2020, marquant trois buts et fournissant quatre passes décisives dans le processus, selon WhoScored.

Aurélien Meunier / .

Aouar a marqué un but et fourni quatre passes décisives en sept matches de Ligue des champions pour le club français cette saison, selon WhoScored.

Certains fans d’Arsenal et de Liverpool ont félicité Aouar sur Twitter pour sa performance contre City et veulent qu’il signe cet été, et voici quelques-uns des meilleurs commentaires sur Twitter.

Aouar sur Alcantara tous les jours @ LFC s’il vous plaît – Old Man Hokage🐲 (@ ceklomegee1) 15 août 2020

Hossam aouar s’il vous plaît 🙏🏽 @ lfc – عبدالعزيز أحمد (@AbdulazizAhmad_) 15 août 2020

Nécessaire à Anfield – AB # CHAMP19NS (@ABxLFC) 15 août 2020

Aouar est classe… Peut-être que Thiago est l’écran de fumée pour lui 🤣🙈 – Peter O’hanraha-hanrahan (@JasonGjLFC) 15 août 2020

Cet Aouar est un joueur. Je ne pense pas que nous ayons besoin de lui, mais je l’emmènerai quand même. #LFC – CHAMP19NS (@_HazMatt_) 15 août 2020

Aouar est tellement bon, il peut sûrement arriver au sommet – Sean⚜️ # 19⚜️ (@_LFCSean_) 15 août 2020

Aouar ressemble aussi à un joueur. – Volumiser_AFC (@Volumiser_AFC) 15 août 2020

Arsenal pls obtenir Aouar🙏🏽 – King🤴 (@The_KingAFC) 15 août 2020

UNE AUTRE ASSISTANCE AOUAR L’AMENEZ À L’ARSENAL – Dan (@DanAFC_) 15 août 2020

Mec, si nous avions Partey et Aouar, je ne me soucierais même pas de ne pas signer un autre attaquant, je veux juste avoir à nouveau un bon milieu de terrain – PF (@FrizzAFC) 15 août 2020

Ce jeu montre pourquoi l’arsenal a besoin d’aouar – meh. (@AfcKosi) 15 août 2020

S’il vous plaît ne me dites jamais qu’Aouar ne nous améliorerait pas parce que ses statistiques ne sont pas assez bonnes. Joueur brillant, confirmé à nouveau ce soir sur la grande scène. – SamW (@SamW_AFC) 15 août 2020

Aouar man a été sensationnel omg ARSENAL PLS DO WHATEVRR – Derek D Zumba (@AfcZumba) 15 août 2020

Aouar aide. Inscrivez-le maintenant. Peu importe si l’objectif ne tient pas. – Pacho (@AFCEddie) 15 août 2020

Aouar est celui-là. Réalisez-le @Arsenal! Amène le chez lui! – Gabriel Lourenço (@ gabegol8) 15 août 2020

ALEX MARTIN / . / .

