Certains fans de Liverpool exhortent leur équipe à ne pas recruter un joueur qu’ils auraient pourchassé, après l’avoir vu en action.

Selon Le Daily Star, Liverpool devrait affronter Manchester City pour signer le défenseur central de Séville Diego Carlos cet été.

Et le journal affirme que les deux clubs sont prêts à respecter la clause de rachat de 70 millions de livres sterling du Brésil.

Diego Carlos a impressionné lors de sa première saison à Séville, après un transfert de 13,5 millions de livres sterling depuis Nantes.

Et, en plus d’aider son équipe à atteindre la quatrième place de la Liga, où ils se vantaient de la troisième meilleure défense de la division la saison dernière, le joueur de 27 ans a joué un rôle clé dans son passage à la finale de la Ligue Europa.

Mais sa campagne n’a pas été sans hoquet, comme les fans de Wolverhampton Wanderers et de Manchester United devraient le savoir, leurs équipes ayant reçu des pénalités aux dépens de Diego Carlos lors de leurs matchs respectifs en quarts et demi-finales.

Et la star non plafonnée a réussi un triplé lors de la finale de vendredi contre l’Inter Milan, après avoir battu Romelu Lukaku dès la quatrième minute – bien qu’il se soit racheté plus tard avec le but gagnant.

C’est ainsi que réagissent ceux d’une persuasion de Liverpool sur Twitter …

Je ne veux vraiment pas que Liverpool signe Diego Carlos – Sam Farquhar (@farqsjt) 21 août 2020

La presse doit arrêter de relier ce Breh de Diego Carlos à Liverpool juste un autre Lovren juteux – Om Al (@virgil_vantwico) 21 août 2020

Je ne pouvais pas imaginer Liverpool aller pour Diego Carlos. Il donne à Skrtel un look élégant et il adore un grappin! – Joe Mott (@ motti82) 21 août 2020

Apparemment, Liverpool s’intéresse à Diego Carlos, ce qui n’a aucun sens. Pourquoi vendriez-vous Lovren pour 12 millions d’euros seulement pour le racheter à 5 fois le prix? #SevillaInter – Trader Pat (@ PR155) 21 août 2020

Vu une suggestion, Liverpool regarde Diego Carlos. Pas une chance, c’est un Lovren latino. Reste loin. – Steve Mason (@StefromBurnley) 21 août 2020

Rendez-moi service @LFC ne signe pas Diego Carlos ffs🙈 – Adam Williams (@ AdamWilliams12_) 21 août 2020

C’est le Diego Carlos que certains fans du #lfc voulaient… Donnez-moi du blanc quand même… – Maire d’Ohafia (@ PhireMan511) 21 août 2020

Espérons que l’équipe #LFC regardait Diego Carlos se faire rincer par Lukaku…. rayez-le de la liste 😂 #LFC #YNWA – Simon Dixon (@ SimonDixon2) 21 août 2020

Trophées de Liverpool sous Jurgen Klopp

Ligue des champions

2018/19

Super Coupe de l’UEFA

2019

Coupe du monde des clubs de la FIFA

2019

première ligue

2019/20

