Un reportage sur Leeds United ne va pas bien avec certains fans d’un autre club de Premier League.

Selon Sky Sports News, Leeds a eu une offre de 22 millions de livres sterling pour Ben White rejetée par Brighton & Hove Albion.

Il s’agirait de la deuxième offre que les Seagulls ont rejetée du club d’Elland Road, qui avait accordé à White un prêt d’une saison l’été dernier.

Le joueur de 22 ans est une perspective tellement excitante, comme le montrent les informations selon lesquelles même les champions de Premier League, Liverpool, seraient apparemment intéressés à l’amener à Anfield.

Et certains fans d’Albion se moquent de Leeds sur l’idée qu’ils n’ont offert que 22 millions de livres sterling pour le défenseur central.

Voici comment ils ont réagi à la spéculation:

Leeds est un si petit club haha – • Fred • (@Bhafc_Fred) 8 août 2020

Offre de 22 millions de £ rejetée pour Ben White, c’est insultant 🤣 #bhafc #lufc – GP (@ gjpx93) 8 août 2020

Ben White a encore deux ans, plus un an. Leeds pense pouvoir l’emmener, le jeune CB anglais le plus recherché pour 22 millions de livres sterling. Pas sûr que Victor Orta ait entendu parler de Tony Bloom. #bhafc pic.twitter.com/r9LsJvExid – SLondonBHAFC (@SLondonBHAFC) 8 août 2020

Il a également encore 2 ans sur son contrat – Darren Prichard #GamerzElite (@ Shadowmaster773) 8 août 2020

Leeds Utd et / ou Ben White jouant au poker avec Tony Bloom?! Il n’y aura qu’un seul gagnant! #thelizard #bhafc #lufc – Henry (@GeddesChris) 8 août 2020

Les offres de 18,5 millions de livres sterling et 22 millions de livres sterling de Leeds pour Ben White font perdre du temps à tout le monde. Ils auraient besoin de les additionner pour que nous le leur vendions #bhafc – Sam Wilson (@MrSamWilson) 8 août 2020

Est-ce que 22 millions de livres sont un chiffre dérisoire? Non, pas vraiment.

C’est parce que White a déjà refusé deux prolongations de contrat et qu’il ne reste plus que deux ans à son accord existant, Leeds va évidemment essayer de le faire le moins cher possible.

Il a peut-être un très bel avenir dans le football, mais cela ne signifie pas que Brighton peut continuer à rejeter les offres jusqu’à ce que nous atteignions la barre des 50 millions de livres sterling car, en réalité, il n’atteindra jamais aussi haut tant que le joueur voudra potentiellement partir.

