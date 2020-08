À Trigoria ces jours-ci, les nombreux prêts à travers l’Europe qui ne seront pas engagés dans les compétitions européennes reviennent à la formation. De Karsdorp à Olsen, passant également par Alessandro Florenzi, qui est parti en janvier pour jouer davantage et éviter de perdre une place au Championnat d’Europe qui aurait dû se jouer cet été. Le coronavirus a ensuite changé les cartes sur la table. Avant le lock-out, il a également été exclu à cause de la varicelle et avec la reprise de la Liga, il était toujours incapable d’arracher un renouvellement de prêt à Valence.

PLUS DE VALEUR OU REINTEGRO – Maintenant le retour à la capitale et un avenir à écrire car si jusqu’à il y a un mois il semblait destiné à quitter définitivement Rome, maintenant les choses pourraient changer. Avec Fonseca, il n’a pas trouvé de place car selon le Portugais Florenzi n’était pas adapté à la position d’arrière latéral dans la défense à quatre. Le discours au moment où l’ancien Shakhtar a commencé à adopter continuellement les trois plantes est différent. Dans ce système, Alexandre pourrait à nouveau faire fortune à Rome. En augmentant sa portée au milieu de terrain et en ayant moins de tâches défensives, Fonseca pourrait changer l’évaluation du joueur jusqu’à présent. La décision de poursuivre ou non l’entraîneur l’année prochaine avec le 3-4-2-1 et la conversation qu’il aura avec Florenzi seront décisives. Ensuite, le ballon passera au club qui devra mettre le dernier mot sur un éventuel transfert ou séjour. En le vendant, le club gagnerait une plus-value sèche sur le budget, mais avec Zappacosta et Santon qui ne seront probablement pas dans la capitale l’année prochaine, peuvent devenir propriétaire de la droite avec Bruno Peres.

