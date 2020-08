L’ancien président du Real Madrid, Ramón Calderón, s’est récemment entretenu avec la BBC de la situation entourant Gareth Bale au Real Madrid.

« C’est très triste. C’est dommage de voir un joueur comme lui dans les gradins. Je pense que ses compétences et son talent ne sont pas partis, il est toujours un bon joueur qui pourrait jouer à un niveau élevé dans n’importe quelle équipe du monde.

«Par conséquent, je pense qu’ils devront trouver une solution pour mettre fin à cette agonie dans l’intérêt des deux camps. S’il ne veut pas réduire son salaire, ce qui serait compréhensible, ils devront trouver un autre moyen de mettre fin à cette situation. «

«Le coach ne compte pas sur lui. Le problème est qu’il a encore deux ans de contrat. C’est triste de le voir perdre son temps car il est toujours en forme et en bonne forme. «

La situation dans son ensemble est certainement frustrante pour Bale et le Real Madrid. Vous avez un joueur qui semble avoir un drame entre lui et Zidane, mais qui ne semble pas non plus proche de partir.

Le dernier de la saga était que Bale aurait demandé à ne pas participer au match de Manchester City vendredi dernier. Il n’a pas voyagé avec l’équipe.

L’agent de Bale, Jonathan Barnett, a déjà déclaré que Bale verrait son contrat avec le club. Cela rend la tâche difficile car Bale a passé la majeure partie de la reprise de la Liga sur le banc.

Calderón a également suggéré au Real de le laisser en prêt et de payer une partie de son gros salaire. Il n’y a vraiment aucun rapport actuellement qui suggère que Real envisage même cela.

Des blessures ont frappé Bale tout au long de sa carrière à Madrid. Cela l’a vraiment empêché d’être un joueur de classe mondiale constant connaissant ses compétences. Même s’il a encore eu un bon passage avec le club, il est frustrant de savoir qu’il aurait pu être encore plus grand en bonne santé.

Il n’existe manifestement pas de solution facile à ce problème pour les deux parties. Bale semble à l’aise de collecter son chèque de paie avec un temps de jeu minimal à ce stade de sa carrière. Nous devrons simplement nous contenter de regarder comment cela se déroulera le reste de l’été et dans la nouvelle saison en septembre.