Vendredi 21 août 2020

Lopetegui a été renvoyé de l’équipe espagnole après la fuite de son transfert au Real Madrid. Avec les «Merengues», les choses se sont mal passées pour lui et il a été démis de ses fonctions. D’être au paradis, il est tombé sur terre en quelques mois. Mais le football donne sa revanche et le stratège sourit à nouveau.

Dès que le coup de sifflet final a retenti lors de la finale entre Séville et l’Inter, l’entraîneur andalou, Julen Lopetegui, est allé féliciter ses joueurs en larmes. Le stratège a commandé l’équipe cette saison, livrant son timbre de jeu. Les Espagnols ont atteint l’objectif et les bilans sont plus que positifs.

«C’est une joie fantastique pour tout le monde et je sais qu’aujourd’hui les supporters de Séville ont ce petit rayon de soleil et dormiront très confortablement. Nous avons fait un peu pour agrandir un peu le club et je le remercie pour tout », a déclaré Lopetegui après le match.

Il a également ajouté: «Je suis très fier de tout le monde, comme je le serais si nous n’avions pas gagné. Du grand groupe qu’ils sont et de ceux qui n’ont pas joué depuis une minute. Ils méritent tout parce qu’ils forment un groupe d’enfants fantastique »

«Nous n’abandonnons jamais et c’est quelque chose qui est gravé dans nos cœurs. L’équipe a cru, a voulu et a jeté son cœur et ses efforts. Nous avons eu ce prix équitable et dans le football, quand vous donnez beaucoup, ils vous le rendent. Nous nous souvenons de Reyes, Puerta et de chacun de ses hommes », a-t-il déclaré.

Lopetegui a fait le bilan du succès de la campagne de Séville. «L’équipe est bien arrivée, nous avons trouvé des équipes très puissantes dans un profil différent. Roma, Wolves, Manchester United et Inter. Des équipes puissantes que nous avons surmontées, qui souffrent comme d’habitude, mais dans le football, nous souffrons toujours et nous avons réussi à gérer cela », a-t-il commenté.

«Nous sommes venus à Séville avec enthousiasme malgré les difficultés. Ce n’est pas facile car dans ce club l’objectif est toujours très élevé, mais en Liga et en Europa League nous avons été très bons », a-t-il conclu