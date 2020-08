Le gardien de Liverpool Alisson attribue à Jurgen Klopp le mérite d’avoir guidé Liverpool vers le titre de Premier League dans ce qu’il a appelé la saison la plus « épuisante » de sa vie.

Les Reds ont remporté leur premier titre de champion en 30 ans en juin – trois mois après que la pandémie de coronavirus a mis la ligue à l’arrêt. Et le Brésilien a déclaré dimanche à ESPN Brasil que Klopp était le moteur de la saison réussie de Liverpool.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Qu’est-ce que tu as manqué? Les dernières nouvelles des meilleures ligues européennes

«Ce fut l’une des saisons les plus épuisantes que j’aie jamais eues. Je ne sais pas si c’était à cause de la pandémie, la saison plus longue … C’était aussi l’une des saisons où j’ai joué le moins de matchs à cause de blessures.

2 Liés

« Nous sommes sortis de la Ligue des champions tôt, mais je pense que cet épuisement vient du simple fait de donner tout ce que nous avons à chaque fois. Klopp en a une grande partie, nous disant simplement quel est l’objectif principal. Nous nous soucions également de la façon dont nous allons. pour arriver à cet objectif – la formation, comment il gère nos sessions de formation Il nous fait confiance pour faire ce qu’il veut que nous fassions, non seulement sur les sessions de formation, mais aussi au quotidien.

« C’est un gars passionné et il le montre. Il veut gagner et faire de Liverpool un club encore plus grand », a déclaré Alisson à l’émission de télévision Bola da Vez.

Liverpool a grimpé à 99 points cette saison, le deuxième total le plus élevé de l’histoire de la Premier League et 18 points devant Manchester City. Le titre – décroché avec sept matchs à jouer – a été le plus rapide de l’histoire du football anglais de haut niveau.

Alisson célèbre le titre de Premier League de Liverpool avec Roberto Firmino, à gauche, et Fabinho, à droite. Laurence Griffiths, Piscine via AP

Alisson a déclaré que le secret de leur course record était la compréhension entre les joueurs sur le terrain.

« Notre groupe est certainement très fort. Chaque joueur a tant de qualité individuellement, et nous avons au moins quatre joueurs toujours au top, les meilleurs au monde à leur place, et cela en fait une équipe spéciale. Mais ce qui fait vraiment un la différence est la façon dont nous jouons ensemble », a-t-il déclaré.

« Nous pensons comme un seul, nous avons tous le même objectif, et c’est de faire tout ce que nous pouvons pour atteindre ces objectifs, en exposant tout mentalement et physiquement. »