Herrera a été battu (Photo: UEFA via .)

Ander Herrera a admis que lui et ses coéquipiers du Paris Saint Germain «se sentaient comme de la merde» après leur défaite finale en Ligue des champions face au Bayern Munich.

Herrera, l’ancien milieu de terrain de Manchester United, était du côté des perdants lors de la finale de dimanche à Lisbonne alors qu’un seul but de l’ancien ailier du PSG Kingsley Coman était suffisant pour ramener le titre à la Bavière.

Malgré la victoire de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue et du Trophee des Champions lors d’une première saison chargée de trophées dans la capitale française, la saison s’est terminée sur une note aigre pour Herrera.

Et il a avoué se sentir très bas après une courte défaite sur la plus grande scène de toutes.

« Nous nous sentons comme de la merde ici », a déclaré Herrera après le match.

«Mais nous avons construit quelque chose d’important pour le club et les supporters. Demain, nous penserons à tout cela.

Le Bayern a remporté la Ligue des champions (Photo: Agence Anadolu via .)

«Aujourd’hui, il est difficile de parler. Nous essaierons de revenir sur cette étape. Nous n’allons pas tout jeter. »

Herrera, qui a remporté la FA Cup, la Coupe EFL, le Community Shield et la Ligue Europa pendant son séjour à Old Trafford, a déploré les opportunités manquées par ses coéquipiers lors de leur défaite 1-0.

«La conclusion que j’ai en ce moment est que si vous manquez des chances claires et que vous jouez contre une autre équipe de haut niveau, ils vous tueront probablement. Comme ils l’ont fait », a-t-il déclaré à Viaplay Football.

«Je pense que nous avons tout fait pour gagner le match, nous avons créé deux ou trois grosses occasions en première mi-temps et nous n’avons pas marqué.

Plus: Football



«Même après avoir marqué, nous avons créé deux ou trois occasions.

«Ils savaient comment gagner et nous savions aussi comment perdre le match.

«Quand tu perds, tu es f **** d pendant quelques jours, mais quand tu perds le chemin que nous avons perdu, tu peux prendre beaucoup de choses pour te rendre plus fort.»

L’Espagnol a également admis qu’il manquait de jouer sans fans.

«C’est de la merde, horrible», a-t-il ajouté. «Pour moi, les fans sont la clé de ce sport, ils sont la chose la plus importante dans le football.

«Le football sans supporters n’est rien. J’espère que tout le monde réalise que le football est pour les fans. L’entreprise a dû continuer car c’est une grande entreprise.

« Pour les gens qui souffrent, c’est une bonne évasion pour eux de regarder le football. »

