Robin Van Persie dit qu’Arsenal doit renforcer l’équipe avec des joueurs de classe mondiale pour garder Pierre-Emerick Aubameyang au club.

L’international gabonais est entré dans la dernière année de son contrat et n’a pas encore mis la plume sur papier sur un nouvel accord.

Les rapports affirment que les Gunners sont convaincus que leur meilleur buteur prolongera son séjour aux Emirats, mais Barcelone pourrait encore gâcher la fête s’ils décidaient de faire un geste pour le joueur de 31 ans.

Aubameyang a décroché le prix du joueur de la saison d’Arsenal pour une autre campagne exceptionnelle au cours de laquelle il a marqué 27 buts, dont deux lors de la victoire finale de la FA Cup contre Chelsea.

Les fonds d’Arsenal pour les transferts devraient être limités dans la fenêtre de transfert en raison de l’impact financier de la crise du Covid-19.

Le club du nord de Londres a fait 55 licenciements à des membres clés du personnel, y compris le scout de longue date Francis Cagigao, qui a découvert des personnalités comme Cesc Fabregas, Hector Bellerin et Gabriel Martinelli.

Van Persie – qui est passé d’Arsenal à Manchester United en raison d’un manque d’ambition perçu de la part des Gunners – estime que son ancienne équipe doit entourer Aubameyang de joueurs de son niveau pour le convaincre de rester.

« Je ne sais pas ce qu’Arsenal lui a offert et je ne parle pas vraiment d’argent, je parle plutôt de joueurs », a déclaré le Néerlandais à beIN Sports.

«Des joueurs comme lui veulent jouer avec des joueurs de classe mondiale. C’est un joueur de classe mondiale à mon avis et il veut être entouré de joueurs de classe mondiale.

« Ensuite, vous devez lui demander, c’est à lui de décider s’il pense qu’il peut gagner la Premier League à Arsenal.

«Parce que gagner la FA Cup était très agréable, mais ce type de joueurs et le club de football d’Arsenal veulent concourir pour la Premier League et la Champions League.

« C’est le grand objectif, vous voulez rivaliser avec les meilleures équipes qui soient. »

