Le PSG a balayé Leipzig pour atteindre la finale de la Ligue des champions (Photo: .)

Arsène Wenger pense que Leipzig a été les architectes de sa propre chute lors de sa défaite 3-0 contre le Paris Saint-Germain, offrant à l’opposition ses deux premiers buts une paire de «grosses erreurs» à Lisbonne.

Le PSG a fait un pas de géant vers la finale de la Ligue des champions dans une première mi-temps unilatérale alors qu’Angel Di Maria préparait la tête de Marquinhos pour sortir de l’impasse avant de monter lui-même sur la feuille de match à la 42e minute.

Neymar et Kylian Mbappe ont continué de terroriser les défenseurs fatigués de Leipzig après la mi-temps et la pression s’est vite révélée alors que Juan Bernat hochait la tête pour étendre l’avantage du PSG à l’Estadio da Luz de Benfica.

L’ancien patron d’Arsenal, Wenger, a discuté du jeu pour beIN SPORTS

Dans son analyse d’après-match pour beIN SPORTS, l’ancien manager d’Arsenal Wenger a insisté sur le fait que les champions de France méritaient un énorme crédit pour atteindre la finale pour la première fois de leur histoire, mais a critiqué Leipzig pour la façon dont ils ont implosé en première mi-temps.

« Dans le football, il s’agit de trouver vos forces et de supprimer les forces de votre adversaire et je pense que Leipzig a un peu trop réfléchi pour le faire », a-t-il déclaré.

«Ils n’ont pas perturbé le match du Paris Saint-Germain. Individuellement, le PSG est beaucoup trop fort alors Leipzig a raté la première mi-temps.

«À la mi-temps, il était impossible pour eux de marquer deux buts et de se qualifier car ils n’ont pas de véritables buteurs.»

Marquinhos a brisé l’impasse avec une tête puissante à la 13e minute (Photo: .)

Sur le premier but de Marquinhos, Wenger a déclaré: « On pouvait voir qu’ils ont trop ouvert le but.

«La distance entre les deux défenseurs au premier poteau est beaucoup trop grande et ils ont ouvert l’espace pour Marquinhos.

«Marquinhos est bien trop beau dans les airs, même s’il n’est pas grand.

«Ils ont fait une énorme erreur là-bas, tactiquement.»

Gulacsi a été puni après sa passe par le milieu de terrain du PSG Herrera (Photo: .)

Peter Gulacsi était en grande partie à blâmer pour le deuxième but du PSG après avoir joué un ballon capricieux directement à Ander Herrera dans la préparation de la frappe de Di Maria et Wenger a frappé le gardien de but pour un manque de sensibilisation au jeu.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une erreur de Gulacsi, Wenger a répondu: «Oui, une grosse erreur.

«Parce qu’il faut penser que c’était 41 minutes jouées et que Leipzig avait un peu de mal.

«Le gardien de but doit alors penser:« Allons 1-0 à la mi-temps »et ne pas prendre un pari énorme.

«Il n’a pas du tout adapté son jeu à la situation et 2-0 était un trop gros obstacle pour eux.»

Plus: Arsenal FC



Wenger espère que le succès du PSG et de Lyon dans la compétition de cette année contribuera à améliorer la réputation de la Ligue 1 à travers l’Europe.

« Le PSG a porté les échecs de quelques années, sortant dans des situations inattendues, en particulier contre Barcelone », a-t-il ajouté.

«Dans l’ensemble, je dirais que cela changera la façon dont les gens les verront et même le championnat de France parce que nous avons aussi Lyon.

«Lyon n’est même pas qualifié pour l’Europe la saison prochaine s’ils ne remportent pas la Ligue des champions et ils sont toujours dans les quatre derniers, après avoir éliminé la Juventus et Manchester City.

« Cela va changer la façon dont les gens voient le championnat de France. »

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Thomas Tuchel révèle pourquoi il s’est affronté avec l’entraîneur de Leipzig après la victoire en demi-finale de la Ligue des champions du PSG

PLUS: Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria réagissent après que le PSG a frappé RB Leipzig pour atteindre la finale de la Ligue des champions

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();