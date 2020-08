Arsene Wenger a nommé le PSG et Manchester City comme ses favoris de la Ligue des champions (Photo: .)

L’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a choisi Manchester City et le Paris Saint-Germain comme ses deux favoris pour remporter le trophée de la Ligue des champions cette saison.

La première compétition européenne a dû être suspendue en mars en raison de la crise des coronavirus mais redémarrera dans les prochains jours, la Juventus divertissant Lyon (Agg 0-1) et Manchester City accueillant le Real Madrid (Agg 2-1) le Vendredi soir.

Les huitièmes de finale restantes se déroulent le soir suivant alors que Naples se rend à Barcelone (Agg 1-1) et que le Bayern Munich (Agg 0-3) cherche à défendre son avance à domicile contre Chelsea.

Manchester City divertit le Real Madrid à l’Etihad ce vendredi (Photo: .)

Le PSG, l’Atalanta, l’Atletico Madrid et Leipzig ont déjà assuré leur place en quarts de finale qui se joueront en matches à élimination directe à Lisbonne du 12 au 15 août.

Invité à prédire le vainqueur de cette année, Wenger a déclaré à Europe 1: «Lorsque vous jouez un match contre l’Atalanta ou l’Atletico Madrid, tout peut arriver.

«Mais pour moi, Manchester City et le PSG sont les deux favoris en termes de potentiel.

«À part ça, honnêtement, le PSG, je pense qu’ils sont un peu moins forts qu’il y a 3 ou 4 ans.»

Le PSG cherche à décrocher son cinquième trophée cette saison (Photo: .)

Le Français estime que la qualité du football européen a subi un «déclin général» ces dernières années, ce qui a créé une opportunité en or pour les champions de Ligue 1.

« En termes de configuration holistique, le PSG était peut-être un peu plus complet il y a 3 à 4 ans, dans toutes les positions », a déclaré Wenger.

«La concurrence était également plus forte.

« Mais je pense qu’il y a eu une baisse générale de la qualité du football européen au plus, très, très haut niveau et ils sont toujours parmi les deux ou trois meilleurs d’Europe. »

Il a poursuivi: «Nous ne devrions pas chercher de fausses raisons pour lesquelles le PSG n’a pas encore remporté la Ligue des champions.

«Même le Real Madrid ne l’a pas gagné parfois pendant 10 à 15 ans, puis il l’a gagné trois fois de suite.»

La superstar du PSG Mbappe est un doute pour le quart de finale de l’équipe (Photo: .)

Kylian Mbappe est un doute pour l’affrontement du PSG avec Atalanta après s’être blessé à la cheville lors de la victoire finale de Coupe de France la semaine dernière contre Saint-Etienne, mais Wenger est convaincu que l’attaquant sera présent.

«J’ai vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu’il jouera, et je pense qu’il en est également convaincu », a ajouté l’ancien patron d’Arsenal, désormais responsable du développement du football de la FIFA.

«Quelque chose me dit, et j’ai l’habitude de regarder les athlètes au plus haut niveau quand ils sont vraiment très gravement blessés.

«Je pense qu’il y a un sentiment de confiance en le regardant de près.

«Je suis pratiquement certain qu’il jouera contre l’Atalanta. Pour Mbappe, je le crois énormément. »

