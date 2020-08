Le cliché «David contre Goliath» ne décrit pas le passionnant crossover quart de finale de la Ligue des champions entre Atalanta et le PSG. Deux modèles antagonistes s’affrontent dans un affrontement imprévisible, une opportunité historique pour les deux clubs.

08/12/2020

CEST

X. Serrano

Après près d’une décennie de déceptions rougissantes sous la supervision de Nasser Al-Kelaïfi, l’opulent navire parisien cherche à faire un pas en avant une fois pour toutes L’Europe  et atteindre les demi-finales pour la première fois depuis 1995.

En face de la ‘Brigade des stupéfiants‘, Révélation débutante et absolue, fait face à la rencontre la plus importante depuis sa fondation il y a 112 ans. La montée en puissance de Bergame a été lente, sans fanfare, basée sur le recrutement et le développement de talents sous la direction de Gian Piero Gasperini. Deux philosophies opposées, illustrées par le fait que Neymar gagner plus que l’ensemble de l’équipe rivale.

Absences majeures

Les deux prétendants auront des pertes sensibles ce soir. Thomas Tuchel doit résister aux absences du sanctionné Angel Di Maria et les blessés Kylian Mbappé. Le Français s’est blessé à la cheville le 24 juillet en finale de la Coupe Francia et devrait commencer à partir du banc. Mieux a évolué Mauro Icardi, qui s’est terminée par une gêne musculaire à la fin du Coupe de la Ligue disputé le 31 juillet.

Les deux rencontres se sont d’ailleurs terminées par un triomphe parisien, tout comme les quatre matches amicaux organisés après la pause. Également, Tuchel comptera sur l’absence du blessé Marco Verratti, puisqu’ils seront contestés Leandro Paredes et Ander Herrera.

Aussi Gasperini Vous devrez surmonter des absences importantes. La place du gardien de but de départ, Pierluigi Gollini, sera occupé par Marco Sportiello, en attendant Marco Pasalic comme compagnon de Papu Gomez et Duvan Zapata sur le trident offensif remplaçant un Josip Ilicic qu’il ne s’est même pas rendu au Portugal en raison de problèmes personnels. L’entrée de José Luis Palomino ou Mattia Cladara en défense est le principal doute d’un ‘Brigade des stupéfiants«Déterminé à faire l’histoire.

Files d’attente probables

Atalanta: Sportiello; Djimsiti, Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Duván et Gómez.

PSG: Keylor; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi et Neymar.