Mauvaise nouvelle pour Atalanta. Avant le duel contre le PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Gian Piero Gasperini a reçu de dures nouvelles, après que la blessure de son gardien partant, Pierluigi Gollini, ait été confirmée, ce qui le laissera hors du match du PSG, avec un temps de récupération qui reste à définir.

Comme le rapporte « La Gazzetta dello Sport », le gardien de but italien ne s’est pas remis de la meilleure manière de la blessure subie lors du match contre l’Inter Milan et après une deuxième IRM réalisée ce samedi, il a été confirmé qu’il avait subi une blessure sous-totale du croisé. plus tard: « Pierluigi Gollini ne jouera pas le match de mercredi contre le PSG. Le gardien de l’Atalanta, blessé contre l’Inter le dernier jour de match du championnat en raison d’une hypertension du ligament croisé postérieur de son genou droit, a subi une deuxième IRM, et Malheureusement pour Gasperini, le résultat a laissé une lésion subtotale du croisé postérieur », a déclaré le média.

De même, le portail a indiqué que le gardien de but ne subira pas de chirurgie, mais que même ainsi, d’autres tests médicaux devraient déterminer le temps de récupération de Gollini, pour l’instant, une baisse de 70 à 90 jours est estimée.

Ainsi, Gasperini devra repenser son schéma, puisque, outre Gollini, il n’aura pas le Slovène Josip Iličić, et la présence du défenseur central José Luis Palomino est mise en doute.