Naples termine sa carrière dans l’édition actuelle de la Ligue des champions avec un Gennaro Gattuso très en colère pour avoir encaissé trois buts en une demi-heure de jeu qui, sans aucun doute, a beaucoup pénalisé les Italiens. L’entraîneur a cependant également montré sa satisfaction quant à la réaction et à la personnalité manifestées par ses joueurs en seconde période.

«Si vous ne lisez que les données, il n’y avait pas de match, mais la réalité est que nous avons eu deux fois ses chances et que nous avons atteint son champ facilement. Ensuite, il faut la mentalité, ne pas commettre d’erreurs comme celles que nous avons faites. Mais je suis satisfait … On a pu gagner, Barcelone n’était pas bien sur le terrain et ça se voyait », a reconnu l’entraîneur italien après la défaite au Camp Nou.

L’entraîneur de Naples n’a pas hésité à admettre que «mon sentiment est que Barcelone n’allait pas bien. On en a un peu plus … Le Barça n’avait pas fini avec 47% de possession depuis des années, mais l’élimination peut arriver. Ces rivaux sont des champions. Encore désolé. Aujourd’hui nous pourrions passer& rdquor;, il a déploré.

Gattuso a admis qu’il était en colère à propos de « la panne d’électricité que nous avons eue pendant une demi-heure, dans lequel nous avons concédé trois buts incroyables. Les buts que la cravate nous a coûtés & rdquor ;; mais il a rapidement voulu souligner la réaction manifestée par son équipe. « Puis nous avons fait le pDémontrant beaucoup de personnalité pour mettre Barcelone en grande difficulté. Cela me met en colère de concéder un but d’une manière excitante que nous devions faire. de Barcelone, mais cela doit nous apprendre pour l’avenir et nous rendre plus forts, il faut avoir une mentalité plus ».

Gattuso a répété que la réaction manifestée par Napoli en seconde période le faisait quitter le Camp Nou « très satisfait de la performance de l’équipe. Et le fait est que le Barça a Messi et d’autres joueurs de haute qualité. Au final, vous payez aussi pour le fait qu’ils peuvent mettre 700 à 800 millions de dollars sur le terrain et cela montre & rdquor;, a-t-il condamné.