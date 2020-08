La fenêtre de transfert restera ouverte jusqu’au 5 octobre pour toutes les meilleures ligues européennes alors que le monde du football tente de surmonter les implications financières de la crise des coronavirus. Mais malgré la période prolongée de vente et de signature, certains joueurs risquent d’être mis entre parenthèses sous le nom de « The Unbuyables » cet été.

En l’absence de calendrier précis pour le retour des supporters aux matches, les clubs doivent planifier leur stratégie de transfert avec des budgets réduits en termes de frais de transfert et de salaires des joueurs.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis plus tôt cet été que l’incertitude financière tout au long du match avait obligé les champions de Premier League à abandonner une décision pour Timo Werner du RB Leipzig, qui avait plutôt signé pour Chelsea pour 53 millions d’euros, tandis que le vice-président de Barcelone, Jordi Cardoner, a déclaré à ESPN en mai que le club privilégiera les swaps plutôt que les signatures afin de minimiser les dépenses.

Mais il existe un groupe d’acteurs de renom qui, pour des raisons diverses, pourraient être bloqués là où ils se trouvent parce que leurs salaires ou leurs évaluations de transfert les rendent non achetables, voire non prêtables, dans le climat actuel.

Ce ne serait pas une fenêtre de transfert estivale sans une saga entourant Bale, mais l’attaquant du Real Madrid sera probablement hors de portée de tout club intéressé cette fois-ci à moins qu’il ne soit prêt à subir une énorme baisse de salaire.

L’ancienne star de Tottenham Hotspur, qui a rejoint le Real pour ce qui était alors un record du monde de 100 millions d’euros en 2013, est sur un rapport de 600000 £ par semaine au Santiago Bernabeu. Même si le Real était prêt à subventionner un prêt en payant la moitié de son salaire, Bale coûterait toujours à tout club de prêt potentiel la somme stupéfiante de 300 000 £ par semaine.

Bale, en disgrâce sous Zinedine Zidane après avoir fait seulement 20 apparitions toute la saison et seulement deux depuis le redémarrage de la Liga alors que le Real décrochait le titre, n’a nulle part où aller. À deux ans de son contrat, la Chine est peut-être la seule destination potentielle en raison du coût de tout accord pour le joueur de 31 ans.

Manchester United cherche désespérément à décharger Sanchez, qui a été un flop coûteux depuis son arrivée d’Arsenal dans un accord d’échange de joueurs impliquant Henrikh Mkhitaryan en janvier 2018. L’attaquant chilien a passé la saison en prêt à l’Inter Milan, marquant seulement quatre buts en 29 apparitions, et des sources ont déclaré à ESPN que United avait dû payer 12 millions de livres sterling sur son salaire de 18 millions de livres sterling afin de rendre l’accord abordable pour le club italien.

Sanchez a encore deux ans à courir sur son contrat avec United et l’Inter n’a pas les moyens de signer définitivement le joueur de 31 ans. Mais avec United face à une facture de 36 millions de livres sterling pour payer Sanchez les deux années restantes de son contrat, un autre prêt fortement subventionné ou une facture massive pour le payer sont les seules options disponibles pour le club.

Barcelone veut ramener Neymar au Camp Nou et l’attaquant brésilien n’a pas fait grand-chose pour se distancier de la spéculation selon laquelle il voulait revenir au club, trois ans après son transfert record de 222 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Mais le PSG, propriété des très riches Qatar Sports Investments, n’a pas besoin de vendre et Barcelone ne peut se permettre de payer aux champions de Ligue 1 quoi que ce soit proche des honoraires qu’ils ont reçus en 2017.

Neymar gagne 36,8 millions d’euros par an au Parc des Princes.Le joueur de 28 ans devra donc probablement passer 12 mois supplémentaires avec le PSG et espérer ensuite vendre l’été prochain, alors qu’il sera dans un an de devenir un libre. agent.

Mesut Ozil a été en disgrâce à Arsenal. David Price / Arsenal FC via .

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a clairement indiqué qu’Ozil n’avait pas d’avenir au club, ayant laissé l’ancien milieu de terrain allemand en marge depuis le redémarrage de la Premier League en juin. Mais avec le joueur de 31 ans gagnant plus de 300000 £ par semaine aux Emirats, Ozil est hors de portée de la plupart des clubs et ceux qui pourraient se le permettre ne veulent tout simplement pas d’un joueur dont les meilleurs jours sont fermement derrière lui. .

Le contrat d’Ozil expire à la fin de la saison prochaine, Arsenal devra donc soit subventionner un prêt, soit annuler son contrat et le rembourser. Ozil a admis dans le passé qu’il était ouvert à un déménagement aux États-Unis pour jouer en MLS, mais cela ne se produira pas à moins qu’il ne subisse une énorme réduction de salaire.

Chelsea a dépensé 71,6 millions de livres sterling pour faire de Kepa le gardien de but le plus cher du monde lors de la signature de l’Espagnol de l’Athletic Bilbao en août 2018, mais le manager Frank Lampard est à la recherche d’un nouveau gardien après avoir laissé tomber le joueur de 25 ans pour les deux derniers matchs de la saison nationale, y compris la finale de la FA Cup.

Des sources ont déclaré à ESPN que Lampard avait perdu confiance en son numéro 1 sujet aux erreurs, mais, après deux années peu convaincantes à Stamford Bridge, il n’y a aucune chance que Chelsea vende Kepa pour quelque chose de proche des frais qu’ils ont payés pour lui.

Tous les meilleurs clubs d’Europe sont bien approvisionnés dans le département des gardiens de but, tandis que les équipes espagnoles de milieu de gamme qui pourraient encore évaluer Kepa ne pourraient pas se le permettre.

À 27 ans, l’attaquant de Tottenham Kane devient maintenant ou jamais un cas s’il veut passer dans un club qui lui permettrait de concourir pour les trophées majeurs qui lui ont échappé aux Spurs. Mais avec le président Daniel Levy évaluant Kane à 200 millions de livres sterling, le capitaine anglais n’a nulle part où aller à moins que les Spurs ne réduisent leur prix de moitié ou n’acceptent un accord joueur plus cash.

Avec les Spurs manquant la qualification de la Ligue des champions et ayant besoin d’une reconstruction sous l’entraîneur-chef Jose Mourinho, la vente de Kane pourrait financer une campagne de recrutement, mais aucun grand club ne paiera de frais record du monde pour un joueur qui, alors qu’il marque des buts, a souffert. de longues mises à pied pour blessures au cours des dernières saisons.

Lorsque De Gea a signé un nouveau contrat de quatre ans à Manchester United en septembre dernier, le club pensait avoir obtenu le meilleur gardien de but du monde pour les meilleures années de sa carrière. Mais la forme du joueur de 29 ans, en déclin depuis une mauvaise campagne de Coupe du monde 2018 avec l’Espagne, s’est encore détériorée cette saison et il y a des points d’interrogation sur son statut de premier choix de United.

Cependant, United est coincé avec De Gea, car sa forme retardera les clubs précédemment intéressés, tout comme son salaire de 200000 £ par semaine. Il n’y a pas d’acheteur évident là-bas, donc United doit espérer que De Gea redécouvre sa meilleure forme.

Statistiquement, Griezmann a eu une première saison raisonnable à Barcelone après son transfert de 120 millions d’euros de l’Atletico Madrid l’année dernière, marquant 15 buts en 46 matchs, mais l’international français a eu du mal à avoir l’impact que beaucoup attendaient au Camp Nou. Et avec le Barça qui a besoin d’être créatif sur le marché cet été afin d’ajouter à son équipe et d’éliminer progressivement ses joueurs vieillissants, Griezmann pourrait être utilisé comme appât pour atterrir les principales cibles.

Mais à 29 ans, peu de clubs risqueraient une dépense financière majeure sur Griezmann, qui a encore quatre ans sur son contrat de 21 millions d’euros.

Coutinho est le gars qui a renfloué d’un syndicat de loterie juste avant de décrocher le jackpot, le Brésilien scellant son transfert de 142 millions de livres sterling de Liverpool à Barcelone en janvier 2018, juste avant que l’équipe de Jurgen Klopp ne se lance dans la Ligue des champions et la Premier League. gloire.

Deux ans et demi plus tard, le joueur de 28 ans est excédentaire par rapport aux exigences du Barça et à la recherche d’un nouveau club venant de passer une saison en prêt au Bayern Munich. Mais avec trois ans à courir avec son contrat de 250000 £ par semaine et le Barça devant récupérer une grande partie de son énorme dépense sur le joueur, Coutinho risque d’être bloqué au Camp Nou pendant au moins un an.