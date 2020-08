L’horrible nuit s’est terminée et Barcelone fait face à un nouveau jour, la catastrophe de Lisbonne est derrière nous et il est temps d’analyser avec une tête froide ce qui s’est passé pour passer à autre chose, de préparer ce qui va arriver.

Précisément en ce sens, le manque de génération de jeux est l’un des aspects à prendre en compte. L’équipe Blaugrana a généré très peu d’options de buts contre le Bayern Munich, elle n’a jamais pu dominer la possession et tout cela a déclenché l’impossibilité de définir le modèle tout au long des 90 minutes.

Ainsi, les choses se sont révélées la carte thermique des footballeurs barcelonais et celle de Luis Suárez en particulier a suscité toutes sortes de commentaires. L’Uruguayen est censé être le fer de lance, c’est pourquoi sa zone de plus grande influence devrait être dans le dernier tiers du court, pivotant dans la zone centrale et s’élargissant pour tirer en diagonale.

Rien de ce qui précède ne s’est produit et cela a été démontré.

L’ex-Liverpool a marqué un but à la 57e minute et a réalisé deux autres tirs nets, mais les endroits du terrain où il a eu le plus d’influence continuent d’attirer l’attention. Le centre du terrain était son habitat, très loin du but de Manuel Neuer, l’offensive inopérante du Barça l’a contraint à aller trop bas pour tenter de rejoindre Messi, Vidal et De Jong, laissant ainsi un immense vide dans la zone opposée ajouté à l’usure évidente physique.

Comme si cela ne suffisait pas, le natif de Salto a touché le ballon 25 fois et neuf d’entre eux devaient servir depuis la mi-temps. Laissant en évidence l’approche désastreuse du coach et le besoin urgent de rechercher des variantes.