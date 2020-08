Le club catalan veut une refonte complète après la défaite européenne de vendredi soir (Photo: .)

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, envisage une refonte massive de l’équipe du club catalan après sa défaite face au Bayern Munich et est prêt à vendre tous les joueurs sauf quatre, selon des informations en Espagne.

L’équipe de Quique Setien a été embarrassée par une équipe du Bayern endémique et impitoyable vendredi soir en quarts de finale de la Ligue des champions, perdant 8-2 – leur pire défaite en près de 80 ans.

Il y a eu des appels à la démission de Bartomeu après des années de signatures mal évaluées et de mauvaise constitution de l’équipe, mais, selon Sport, le président du Barça ne démissionnera pas et prépare plutôt une vague de changements.

Setien sera limogé alors que Barcelone cherche à remanier son équipe (Photo: .)

Tout d’abord, Bartomeu soulagera Setien de ses fonctions de manière imminente avec l’ancien manager de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, le favori pour le remplacer, bien que Ronald Koeman et Max Allegri soient également dans le cadre.

Il veut également rafraîchir totalement l’équipe vieillissante du Barça et a mis tous les joueurs seniors de l’équipe en vente au quatrième rang: Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet, Frankie De Jong et Lionel Messi.

Le club recherchait des acheteurs comme Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Rafinha et Arturo Vidal depuis un certain temps, bien que maintenant Bartomeu ait ajouté des «intouchables» à la liste des joueurs qu’il est prêt à vendre.

Plus: Ligue des champions



Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez et Gerard Pique – qui ont dit qu’il serait « le premier à accepter » si du sang neuf était nécessaire – sont tous sur le billot.

Le Barça reconnaît, cependant, qu’avec les quatre joueurs âgés de plus de 30 ans et avec des salaires énormes, ils seront très difficiles à vendre, et des fonds sont nécessaires pour apporter les nouveaux visages que la refonte de Bartomeu nécessite.

Le Barça se construira autour d’une version de Messi, De Jong, Lenglet et Ter Stegen (Photo: .)

Ousmane Dembele et Antoine Griezmann seront également vendus si des offres raisonnables sont faites, le Barça étant enfin prêt à réduire ses pertes sur deux joueurs qui n’ont pas réussi à atteindre leurs prix énormes.

Outre les quatre joueurs seniors susmentionnés qui ne seront pas vendus, un certain nombre de jeunes seront également conservés et intégrés davantage dans la première équipe: Ansu Fati, Riqui Puig, Pedro et Francisco Trincao.

Si le Barça peut collecter suffisamment de fonds grâce à sa vente de feu gigantesque, il cherchera à faire venir Lautaro Martinez de l’Inter Milan et le défenseur central Eric Garcia de Manchester City, entre autres.

